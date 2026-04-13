Paso a paso

Si, no me he confundido. Sé que la Semana Santa quedó atrás y con ella los pasos procesionales de sus desfiles. Los «pasos» a los ... que voy a hacer referencia, en este espacio, hoy, nada tienen que ver. Se trata de los pasos políticos o que determinados políticos van dando a lo largo de su vida o de su carrera, en este campo, hasta alcanzar la meta deseada o al menos propuesta. Ni que decir tiene que ni este lugar ni yo vamos a alcanzar a esos líderes, en este caso, andaluces, sino locales o al menos en relación o muy vinculados con la vida local o Andújar. Es así, y sin privilegios, sino por meritos propios, que comience por referirme a Jesús Estrella, algunos le sonara a disculpa, pero ha sido, hasta ahora, quien desde aquellas Nuevas Generaciones del Partido Popular ha ido dando pasos hacia arriba, sin retroceder alcanzando…

Ahí lo dejo. Cierto que, en algunos casos habrá quien piense en la socialista Micaela Navarro, pero Estrella que llegó al Palacio Municipal como portavoz de la oposición en una difícil Corporación, siguió como alcalde en pacto con el Partido Andalucista para Andújar, por cierto mantenido con la palabra de dos personas para los que pienso que la ciudad era lo primero. Le siguieron mandatos en solitario, con mayorías, que tras el paréntesis de gobiernos locales socialistas, recuperó el PP, aunque no con Estrella de candidato. Sino Francisco Carmona. Estrella estaba ya en otros menesteres, en otro paso, las Delegaciones Territoriales y de ellas a la Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén, cuyo cargo, tesón y trabajo le ha permitido tener, en su amueblada cabeza, los 97 municipios de la provincia jiennense y sus necesidades. Desconozco criterios o sistemas de los populares o de cualquier otro partido político, a la hora de confeccionar sus listas, salvo lo que todos conocemos por los medios de comunicación. Las llamadas «listas cremallera» vuelven a poner a Estrella en el límite del triunfo de una mayoría del PP en Andalucía; su paso tendrá de nuevo que trabajárselo, pero trabajar es lo suyo y aunque no será el primer iliturgitano en el Parlamento Andaluz del PP, pues hemos tenido a Lola Martin, de alcanzar este paso sería una garantía para Andújar, ya que como delegado, sin dejar de serlo de toda la provincia, algunas «tajadillas» hemos sacado. Bienvenido pues a este siguiente paso que ya las maledicentes redes sociales, le asignan otro.

Francisco Reyes, del PSOE, incombustible presidente de la Diputación Provincial, aunque no de Andújar, si que ha jugado, en no pocos casos en temas relacionados con Andújar y no digamos ya con su política socialista. Encaramado como cabeza de lista por la provincia, Reyes tiene asegurada, como antes lo tuvieron otros, su jubilación en una alta institución aunque había quien lo esperase en el Senado, lugar donde acaban, y no es una degradación, todos aquellos políticos que al parece ya su provincia como que ole viene grande- Reyes da la impresión de que quiere seguir llevando la voz, aun a costa de Ángeles Ferriz. Poca fuerza tiene Andújar en la lista socialista, salvo un joven por ahí en medio. El feudo socialista iliturgitano no está en su mejor momento, está perdiendo o ha perdido ya fuelle. No así los andalucistas que llevan como cabeza de lista por la provincia al iliturgitano de adopción Antonio Jesús Rodríguez que además de sus cargos dentro del partido y en instituciones, se puede afirmar que no sólo es el alma del partido, sino que lo es todo en lo poco que queda del andalucismo jienense.

Activista convencido, quizás hubiera tenido más futuro en otros tiempos del andalucismo. Al día de hoy juega con la desventaja de tres formaciones fuertes PP, PSOE y la coalición de extrema izquierda para dar un paso tan alto. Lo que sí que ha quedado claro, a tenor de lo que hemos podido comprobar en las listas presentadas, es que formaciones políticas apuestan por sus ciudadanos y su voz en el Parlamento y quienes no se encuentran en su mejor momento para luchar por la ciudad, cabecera de comarca.