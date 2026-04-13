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ESTRELLA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS DEL PP EL PASADO FIN DE SEMANA EN UNA SESIÓN DE SELFIE. ANDÚJAR IDEAL

Paso a paso

OPINIÓN ·

Las llamadas 'Listas cremallera' vuelven a poner a Estrella en el límite del triunfo de una mayoría del PP en Andalucía; su paso tendrá de nuevo que trabajárselo, pero trabajar es lo suyo y aunque no será el primer iliturgitano en el Parlamento Andaluz del PP

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 13 de abril 2026, 14:13

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Si, no me he confundido. Sé que la Semana Santa quedó atrás y con ella los pasos procesionales de sus desfiles. Los «pasos» a los ... que voy a hacer referencia, en este espacio, hoy, nada tienen que ver. Se trata de los pasos políticos o que determinados políticos van dando a lo largo de su vida o de su carrera, en este campo, hasta alcanzar la meta deseada o al menos propuesta. Ni que decir tiene que ni este lugar ni yo vamos a alcanzar a esos líderes, en este caso, andaluces, sino locales o al menos en relación o muy vinculados con la vida local o Andújar. Es así, y sin privilegios, sino por meritos propios, que comience por referirme a Jesús Estrella, algunos le sonara a disculpa, pero ha sido, hasta ahora, quien desde aquellas Nuevas Generaciones del Partido Popular ha ido dando pasos hacia arriba, sin retroceder alcanzando…

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