Paso a paso, como las fechas que se nos avecinan, Andújar va caminando. No podemos pretender, como otras ciudades cercanas de nuestra provincia, la industria que nunca tuvimos. Si bien es cierto que, a principios del pasado siglo, la ciudad contaba con variadas pequeñas industrias, donde curiosamente ola mano de obra era femenina, al día de hoy y por razones de todos conocidas, aquellas se fueron, lo que vulgarmente se dice, al garete.

Hoy Andújar es la ciudad que siempre, mayoritariamente fue, de servicios. Unos servicios, especialmente comerciales, que eso si que nada tiene que envidiarle a ninguna otra ciudad de la provincia. Ahora bien, el impulso que lo hace posible, no sólo debemos mimarlo, si no potenciarlo. Así, nos damos cuenta, sin que sirva de molestia a los capillitas, que los escaparates del comercio local dejan a un la mantilla y teja, para dar predominio al mantoncillos, que por cierto este año está de moda, peinetas y sobre todo trajes de flamenca.

El comercio especializado, no sólo prolifera, de forma eventual, en estos meses, sino que ya es habitual, como atrayente para vecinos de la comarca, de la provincia y la región, incluso para otras incluso distantes de Andalucía. Es por ello que al evento que es germen de esta riqueza comercial debe mimársele. Se echa en falta talleres propios, aunque dispongamos de diseñadores netamente locales; el modulo de Formación Profesional que se imparte en el IES Sierra Morena, debe publicitarse y sobre todo abrirse a nuevos contenidos. No obstante este hecho no es obstáculo para trabajar por una Semana Santa, por lo que se refiere a las manifestaciones en la calle, que de la mano de la Agrupación de Cofradías, junto al Ayuntamiento da un atractivo característico a nuestras calles, en la Semana Mayor, aunque hay de una necesidad que no sabemos qué, que hace de la individualidad mayor interés que la colectividad.

Si a ello le sumamos la coincidencia de la proximidad, este, como otros años entre las celebraciones de Semana Santa y Romería, es como si se diluyera. Los actos y cultos se superponen, como se pudo aprecia el pasado sábado, entre la sabatina en honor de la Patrona en su ermita, con la imposición de la Medalla de Alcaldesa Perpetua que se otorgó recientemente, 116 años después de su nombramiento y concesión y que sólo ostentaba la titular del Santuario y casi paralela la Eucaristía de Acción de Gracias con motivo del traslado definitivo de las imágenes de Jesús de la Sentencia y María Santísima del Buen Remedio a su capilla del antiguo hospital, donde ya se puede afirmar, que por obra, y nunca mejor dicho, de los actuales gobiernos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, ambos del PP, el edificio, en su conjunto ha quedado totalmente restaurado. Y yo no sé si como consecuencia de tan demostrado interés por recuperar y mantener un patrimonio que no es propio, lo que ha hecho que después de la década de los noventa del pasado siglo, donde hubo un intento de que junto a la antigua iglesia de Santa Marina, la de Santiago también fuera de uso municipal, la que ha hecho que esta última, en el pleno de la Corporación Municipal del pasado jueves, se aprobara, por unanimidad su cesión, en uso, por parte del obispado.

A partir de ahora queda fijar el cometido, los fines a los que dicho espacio se va a dedicar, que tendrán su incidencia en el turismo. El Consistorio velará por la conservación y mantenimiento de este inmueble, considerado como una de las grandes joyas del barroco andaluz por la monumentalidad que encierran sus muros, y que se hallaba en un preocupante estado de abandono. La iglesia de Santiago es un templo de origen medieval que fue objeto de una enorme remodelación en el siglo XVI y posteriormente sometido a una profunda restauración en 1986 por la Junta de Andalucía con la modificación de su altura.

La pretensión municipal es que recobre su actividad, como ya contemplaba el convenio suscrito entre el Obispado de Jaén y el Ayuntamiento de Andújar, en el año 1999. Su camarín del Cristo de la Columna, del año 1733, es uno de los grandes exponentes del barroco en Andalucía. Así el recinto saldrá del olvido al que ha estado sometida La antigua iglesia de Santiago, ubicada en el casco histórico, declarado Conjunto Histórico Artístico en 2007, dejó de funcionar como parroquia a finales del siglo XIX y abandonó sus cultos a mitad del siglo XX. Para completar los pasos dados la pasada semana, por fin se enmendará otro 'entuerto', una de las grandes deficiencias con las que se proyectó y llevó a cabo el Teatro Principal, sin climatización, por fin podrá contar con ella.