PASO A PASO

ISABEL RECA ALTOZANO Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

No voy a referirme a esos pasos, llamados tronos en otros lugares, que ya tendrán su espacio cuando llegue el tiempo de su discurrir por sus tradicionales itinerarios procesionales, si las obras no se lo impiden en Semana Santa. Ahora, los pasos son los que dan las formaciones políticas, de cara a las elecciones municipales del mes de mayo. Ya apuntábamos, el pasado lunes, que ese mismo día se produciría la presentación oficial del candidato a la alcaldía Francisco Carmona. De forma muy suis generis, como dijimos, a plena luz del día y en plena calle, Paco Carmona, en una puesta en escena muy bien estudiada, mantuvo un dialogo con su presidente local del PP, a la sazón delegado del gobierno de la Junta en la provincia de Jaén, Jesús Estrella, rodeado de fieles, empresarios , jóvenes y quienes se acercaron a escucharles, acompañado del video promocional de campaña, con voces, entre otros, de quien seguro le acompañará en la lista, Antonio Torres. Paco Carmona dejo patente que la ciudad de Andújar necesita un cambio y que para ello, nada mejor que convertirla en el referente industrial de la Nacional IV, sin olvidar a los agricultores y el Turismo, este último al que actual gobierno no ha prestado la atención que debiera o no ha sabido buscar y encontrar el camino de su promoción, pese a las posibilidades que ofrece la localidad. En este cambio, el candidato y el PP en su conjunto quieren implicar a la ciudadanía, de ahí el slogan «Andújar, el cambio eres tú» y como Andalucía, bajo el gobierno de Juanma Moreno, Andújar sea un referente de crecimiento económico y capacidad no le falta, como lo demostró en el tiempo de gestión, en la etapa del gobierno del PP en el Ayuntamiento. La pérdida de habitantes y el que empresas para su ampliación tengan que marcharse a las ciudades próximas, no es de recibo para Carmona, por lo que los polígonos industriales, son una de sus prioridades. A lo largo del mes de marzo, conoceremos la lista completa.

Y para lista completa, suplentes incluidos, la del PSOE, que junto a la candidatura del alcalde, Pedro Luis Rodríguez, se presentó oficialmente, con el respaldo de su asamblea. Ya que no daban primero, dieron el bombazo, pues aunque estaba en los corrillos callejeros, el que el presidente de la real Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, Manuel Vázquez haya decidido cambiar la medalla de la institución religiosa, por la de la institución civil, ha sido toda una sorpresa para el gran público. Cierto que quienes se mueven, conocen y andan en ese mundillo de la política, le auguraban un puesto más arriba, pero… no hay quinto malo y la salida la tiene más que asegurada; sería una debacle socialista que no ocurrirá. Lo que sí está por ocurrir o debería ocurrir, no sabemos si antes del periodo de campaña electoral, en plena campaña electoral o posterior, es la dimisión de su actual cargo. Pero para eso, doctores tiene la Iglesia y nunca mejor dicho. Antecedentes hay, aquí y en otras poblaciones, aunque no con tan elevado cargo, que tuvieron comportamientos diferentes, pero lo dicho. El candidato a las alcaldía Pedro Luis Rodríguez, se siente muy respaldado por los 12 hombres y las 12 mujeres del equipo. Experiencia de gobierno, juventud y capacidad de trabajo, ha destacado del equipo. Desaparece de la escena política, al menos local, la histórica Josefa Lucas y vuelve una antigua edil, en su día también vinculada con la Cofradía Matriz, Manuela Altuna. Para que esas presentaciones, no dejen de estar avaladas por acciones, al alimón, abrimos, fruto de las tres Administraciones, el Ecomuseo-Centro de Interpretación del lince Ibérico, que menos mal que no fueron los ejemplares linces los que se introdujeron, porque habrían envejecido antes de que los visitasen el personal. Lo que ya no es tan al alimón, son las obras, denominadas de Humanización de la Plaza de la Constitución, a las que seguirán, según hemos sabido, tras las elecciones municipales, la de la Plaza de España, que se anunciaron a continuación de la Romería, pero parece, al menos por declaraciones del primer edil, de que no. Y por la otra parte, la del PP y para desmentir la política de falta de personal en el Hospital Alto Guadalquivir, en estos días, se han incorporado 80 profesionales.