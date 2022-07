Cuando se va de la mano y con voluntad política, se avanza. La ciudad de Andújar acaba de dar un paso más en su bienestar. Ya van quedando menos de aquel medio centenar de peticiones a la Junta, que primero fueron del PP y luego pasaron a ser del PSOE, por aquello del cambio de gobierno en 2018.

Ahora, con mayoría absoluta y si nos cae, por estas tierras, algún alto cargo, a lo mejor hasta la lista corea más, porque lo que es con el cargo en funciones, y antes como delegado de Fomento y Cultura, no nos podemos quejar del iliturgitano Jesús Estrella. La pasada semana, una de esas viejas reivindicaciones, como eran las depuradoras, la Junta, a través de su delegado del gobierno en funciones de la provincia presentó la empresa redactora del proyecto de depuración de las zonas de Manoteras, La Ropera, Los Villares, San José de Escobar, Virgen de la Cabeza y Huertas y Extramuros.

Construirá una agrupación de vertidos y una depuradora para los citados núcleos urbanos, satisfaciendo así esa reivindicación histórica, a la vez que le ahorrará al municipio en torno a los 50.000 euros anuales de multa que el Ayuntamiento paga a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por los vertidos y a su vez rentabilizar al cien por cien, el dinero que aportan los iliturgitano por el canon del agua.

Por su parte, el Ayuntamiento, dice el alcalde, Pedro Luis Rodríguez ha terminado, por iniciativa propia, la estación de bombeo de aguas residuales, junto a Somajasa, y la renovación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales.

Y en la misma línea, busca soluciones definitivas para el Arroyo Mestanza, la obra de nunca acabar, pero que pasan por acometer labores de limpieza y mantenimiento en el entorno, justo en la zona antes del inicio del embovedado realizado en los años 90, cuyo mantenimiento es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La no intervención en el cañaveral, y los habituales vertidos por parte de vecinos han convertido esta parte del arroyo en un cuello de botella que supone un gran riesgo de inundación.

Que el Ayuntamiento lo limpie o no, no soluciona el problema, porque lo que se necesita es una actuación en esta parte y ello requiere la implicación de las otras administraciones también, como Confederación Hidrográfica, Diputación de Jaén y Junta de Andalucía. Otro paso más se viene dando en el sector turístico, más concretamente en el de plaza hoteleras, aunque éstas sean de iniciativa privada, para en la que no en vano, se han implicado tanto la Administración de la Junta, como el Ayuntamiento, en la medida que le compete. Si días pasados abría sus puertas el hotel Óleum, la pasada semana fueron inaugurados unos nuevos apartamentos turísticos en pleno casco antiguo de la ciudad, 'Quivir-Casa del Arco', con lo que Andújar afianza su marca turística de calidad. Y para este verano y para mitigar las altísimas temperaturas que venimos sufriendo, no sólo nuestra sierra nos mitiga el calor, sino que ya podemos disfrutar de la temporada de baño en la playa de interior de El Encinarejo, que nos ofrece servicios de socorrismo, protección civil, vigilancia, baños y aseos públicos y hasta un elenco de prácticas deportivas.

Tenemos una de las mejores playas de interior de toda Andalucía. Y como todo lo propio, es más valorado por los de fuera, que por los de dentro, ya que son muy numerosos los visitantes, sobre todo de la vecina provincia de Córdoba, los que hacen uso de estas instalaciones. Y encima, nos quejamos de 'la calor, porque esto ya no es calor, sino la de antaño y apelamos a la responsabilidad individual y colectiva para evitar posibles incendios, no ya en esa zona concreta, sino en toda la del Parque Natural.