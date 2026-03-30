De lleno en la llamada Semana de Pasión, Semana Mayor o Semana Santa, tras un pregón a cargo de Paco Bellido, que emocionó al público ... con una intervención cargada de fe, tradición y vivencias cofrades. Profesor de Religión y miembro de la Hermandad de la Paciencia y de la Cofradía de los Estudiantes, ofreció un discurso íntimo y sentido, en el que hizo un recorrido por su trayectoria cofrade y su estrecha vinculación con la ciudad. A tan emotivo y entusiasta pregón de un cofrade como lo es el pregonero, le siguió un Viernes de Dolores con la Semana Santa Chica de SAFA en las calles de Andújar, durante toda la mañana, para acaba, ya en la madrugada, en la pedanía del poblado de La Ropera, viviendo un hecho histórico por una procesión con dos pasos, el tránsito del conjunto escultórico de Nuestro Padre Jesús de la Salud y con la Virgen de los Dolores y San Juan Evangelista, 25 aniversario de grupo parroquial, de un trabajo incansable. Por su parte, la comunidad educativa de SAFA sacó a los iliturgitanos, maximente a la calle para contemplar unos renovados pasos de pequeñas tallas y unos personajes infantiles hasta con sus propios cuerpos de mantillas y costaleros; hasta más de 700 componentes en todo un desfile digno del trabajo del profesorado y demás miembros de la Comunidad safista.

El respiro del sábado nos llevó a convertir a la ciudad en la Jerusalén de Antaño con la salida de la Borriquilla, que ya con continuidad le seguirán todos los desfiles procesionales de la llamada Religiosidad Popular, hasta el domingo de Resurrección, con el nunca muy bien entendido desfile de la Vera Cruz y su sólo Nazareno, en la tarde de ayer domingo. Obras de remodelación de diferentes calles han llevado, por este año a recuperar antiguos recorridos procesionales, con los de la Soledad, en la noche del Viernes Santo o del Gran Poder, en la del Jueves.

Paralelo al devenir cofradiero, la ciudad ha vivido otros acontecimientos, algunos de ellos no con la relevancia que debieran, debido a la reciente convocatoria de las elecciones autonómicas de Andalucía, que nos han impedido difundir, a bombo y platillo que, el «desmantelado» Hospital Alto Guadalquivir ha abierto una nueva, no planta, porque el edificio es de una sola, pero sí ala hospitalaria, la Unidad-Materno Infantil que cumple con una reivindicación sanitaria de Andújar y su comarca, un nuevo servicio sanitario que permitirá que los niños y niñas de la zona tengan al fin una atención delimitada y diferenciada y se añade la construcción de una nueva UCI con boxes individualizados, la reforma del área de Reanimación, la habilitación de una pasarela exterior para el traslado de pacientes críticos y la creación de una sala específica para víctimas de violencia de género. Además se ha incorporado equipamiento tecnológico avanzado, entre el que ha destacado un mamógrafo digital con tomosíntesis y la inversión de 1,5 millones de euros en un nuevo equipo de resonancia magnética. Y para su funcionamiento ha supuesto la incorporación de 25 profesionales, ha comportado la incorporación de 27 nuevas camas al centro hospitalario e incorpora los módulos de Ginecología, Pediatría y Obstetricia, y «por fin los niños y niñas de la Unidad Pediátrica, estará en un sitio diferente».

También el Palacio de El Ecijano, ese que dieron por terminado los socialistas en la campaña de las elecciones municipales y cuyo constructor nunca más se supo hasta iniciado ya este mandato, verá la fase final de las obras, culminando así la recuperación de uno de los enclaves históricos más emblemáticos de Andújar tras un proceso que comenzó en primavera de 2022 El Palacio del Ecijano va a dejar de ser un espacio degradado para convertirse en un lugar vivo, al servicio de los vecinos y preparado para albergar nuevos usos. , con un presupuesto inicial de 600.000 euros, en 2023 se retomó el proyecto iniciando de nuevo las obras con un montante total que supera los 2,3 millones de euros, de los cuales 400.000 proceden de fondos europeos y el resto corresponde a financiación municipal con recursos propios.

Y ya tenemos el primer candidato a las elecciones andaluzas por la provincia, Antonio Jesús Rodríguez, mano derecha, izquierda y todo lo que se quiera, porque se lo curró y se lo curra de Andalucía Por Si-Andalucistas. Un sevillano de nacimiento e iliturgitano de adopción, que denuncia la situación de la provincia, marcada por la falta de infraestructuras, inversiones y oportunidades: «Aquí no llegan ni el tren ni las inversiones, pero para otros proyectos sí hay prisa».