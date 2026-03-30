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PENITENTES DE LA COFRADÍA DE LA VERA CRUZ PORTAN LA CRUZ EN LA PROCESIÓN DE ESTE DOMINGO DE RAMOS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

PASIÓN

OPINIÓN ·

El respiro del sábado nos llevó a convertir a la ciudad en la Jerusalén de Antaño con la salida de la Borriquilla, que ya con continuidad le seguirán todos los desfiles procesionales de la llamada Religiosidad Popular

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 30 de marzo 2026, 12:38

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De lleno en la llamada Semana de Pasión, Semana Mayor o Semana Santa, tras un pregón a cargo de Paco Bellido, que emocionó al público ... con una intervención cargada de fe, tradición y vivencias cofrades. Profesor de Religión y miembro de la Hermandad de la Paciencia y de la Cofradía de los Estudiantes, ofreció un discurso íntimo y sentido, en el que hizo un recorrido por su trayectoria cofrade y su estrecha vinculación con la ciudad. A tan emotivo y entusiasta pregón de un cofrade como lo es el pregonero, le siguió un Viernes de Dolores con la Semana Santa Chica de SAFA en las calles de Andújar, durante toda la mañana, para acaba, ya en la madrugada, en la pedanía del poblado de La Ropera, viviendo un hecho histórico por una procesión con dos pasos, el tránsito del conjunto escultórico de Nuestro Padre Jesús de la Salud y con la Virgen de los Dolores y San Juan Evangelista, 25 aniversario de grupo parroquial, de un trabajo incansable. Por su parte, la comunidad educativa de SAFA sacó a los iliturgitanos, maximente a la calle para contemplar unos renovados pasos de pequeñas tallas y unos personajes infantiles hasta con sus propios cuerpos de mantillas y costaleros; hasta más de 700 componentes en todo un desfile digno del trabajo del profesorado y demás miembros de la Comunidad safista.

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