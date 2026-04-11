La Parada de Sementales posiciona a Andújar en referente del sector equino

Este sábado ha abierto una nueva temporada la Parada de Sementales 2026, que vuelve a situar a la ciudad como punto de referencia para la ... cría caballar en la provincia de Jaén.

La llegada de los sementales de las Fuerzas Armadas, procedentes del Centro Militar de Cría Caballar de Écija, constituye una tradición arraigada en Andújar de la que se benefician cada año numerosos ganaderos de la comarca. Durante dos meses, la Escuela Municipal de Equitación será el escenario donde se desarrollará el proceso de inseminación, un procedimiento técnico y controlado que permite mejorar la calidad genética de la cabaña equina.

El alcalde, Francisco Carmona, destacó el valor histórico y cultural de esta iniciativa, subrayando que, «es el centro más antiguo de España en cuanto a la Parada Semental». El primer edil recordó la presencia histórica de la parada en el casco urbano y su evolución hasta la ubicación actual, señalando que, «Andújar es tierra de caballos, con una de las mayores densidades de la provincia de Jaén, y esta tradición debe persistir». La parada de Andújar además data de 1869, siendo la más antigua de España.

Propietarios de la zona

El regidor puso en valor el servicio que se presta a los ganaderos, destacando que los propietarios de caballos de la comarca cuentan con sementales ejemplares del Ejército Español y con un servicio de gran calidad. «Hay cosas que deben mantenerse porque forman parte de nuestra tradición, de nuestra historia y de nuestras raíces», remarcó Carmona. Desde el Centro Militar de Cría Caballar de Écija se trasladó que es un honor estar en Andújar, «una ciudad con la que compartimos una profunda herencia cultural y un amor común por el caballo», señaló. En la anterior campaña, se cubrieron 108 yeguas, que refleja la confianza de los ganaderos en los sementales.

Para la presente edición, se pondrán a disposición de los criadores cuatro sementales de la Yeguada Militar de Écija, seleccionados por su calidad y fiabilidad. Además, Andújar mantiene la singularidad de ser la única parada que cuenta con un paradista específico encargado de coordinar el servicio. La Parada de Sementales 2026 refuerza así el papel de Andújar como enclave estratégico en el ámbito de la cría caballar, ofreciendo a los ganaderos un servicio especializado y de alto nivel técnico.