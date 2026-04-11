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Las autoridades civiles y militares durante la presentación de ejemplares para la inseminación. ANDÚJAR IDEAL

La Parada de Sementales posiciona a Andújar en referente del sector equino

SECTOR EQUINO ·

Durante dos meses, sementales de las Fuerzas Armadas entablan sinergias con ganaderos de la zona para la cría caballar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 11 de abril 2026, 19:45

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Este sábado ha abierto una nueva temporada la Parada de Sementales 2026, que vuelve a situar a la ciudad como punto de referencia para la ... cría caballar en la provincia de Jaén.

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La Parada de Sementales posiciona a Andújar en referente del sector equino