El pantano del Encinarejo se llenará de propuestas multiaventura y gratuitas al público

Las concejalías de Juventud y Medio Ambiente, han diseñado la programación 'Un Nuevo Verano', una iniciativa que llevará al Encinarejo dos fines de semana de ... actividades de ocio y deporte dirigidas a jóvenes, familias y visitantes con el objetivo de promover el disfrute de este espacio natural desde una perspectiva activa, sostenible y respetuosa con el entorno.

La programación se celebrará los días 25 y 26 de julio y 22 y 23 de agosto, en horario de 10:00 a 19:00 horas, y desplegará un amplio abanico de actividades de multiaventura, entre las que destacan hinchables acuáticos, castillos, toboganes, estructuras flotantes instaladas en el embalse, así como rutas y experiencias de piragüismo y kayak.

Puesta en valor

Durante la presentación, el concejal de Juventud y Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, destacó el valor del Encinarejo como, «nuestra única Bandera Azul de la provincia de Jaén, una playa de interior que tenemos entre todos que cuidar y valorar». En este sentido, el edil señaló que esta iniciativa pretende ofrecer una alternativa de ocio activo en un espacio privilegiado, al tiempo que contribuye a dar a conocer uno de los principales recursos turísticos y medioambientales del municipio. Con el objetivo de facilitar el acceso a quienes no dispongan de vehículo propio, el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio gratuito de autobús. Para utilizarlo, será preciso realizar una inscripción previa a través del formulario habilitado mediante un código QR y el enlace que se difundirá en las redes sociales municipales.

Las actividades acuáticas estarán abiertas a todos los usuarios que visiten la playa durante las jornadas programadas, permitiendo disfrutar libremente de los hinchables, las piraguas y los kayaks a lo largo del día, siempre bajo la supervisión del personal responsable. Rodríguez incidió en la necesidad de compatibilizar el ocio con el respeto al entorno natural por el gran valor ecológico que posee.