El Otoño Cofrade relanza la cultura de la Pasión en Andújar

El Ayuntamiento y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Andújar, han esbozado la programación del Otoño Cofrade 2026, una iniciativa que reúne actividades culturales, ... musicales y formativas para poner en valor la Semana Santa de Andújar y mantener vivo el sentimiento cofrade durante todo el año.

La concejal de Fiestas Patronales y Tradiciones, María José Fuentes, ha destacado que esta programación constituye una oportunidad para disfrutar, aprender y reencontrarse con las tradiciones de la ciudad.

La programación comenzará el día 6 de noviembre, a las 20:00 horas, con un encuentro de capataces a cargo de Rafael Díaz Talaverón, reconocido por su trayectoria en el ámbito cofrade sevillano. La actividad tendrá lugar en la sede de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. El 13 de noviembre, la Casa de Cultura acogerá una conferencia sobre el estudio médico-legal de la Sábana Santa, impartida por el doctor José Sáez Rodríguez, director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba. El 20 de noviembre, la Cofradía de la Vera Cruz presentará en el Palacio de los Niños de Don Gome el cartel y los actos conmemorativos de su 600 aniversario fundacional, que se celebrará a lo largo de 2027. Una de las principales citas de esta edición será el concierto de la Banda de Música Maestro Tejera, de Sevilla, previsto para el 21 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Teatro Principal.

Los días 25 y 26 de noviembre, a las 19:30 horas, la Casa de Cultura será escenario del III Ciclo de Conferencias 'San Eufrasio en la Cultura'. La programación continuará el 10 de diciembre, en el salón de actos de la Casa de Cultura, con la intervención de Ignacio Soro Cañas, hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla, que abordará la devoción a Jesús del Gran Poder. Por último, el 17 de diciembre, la Hermandad de la Esperanza celebrará su tradicional conferencia en el salón parroquial de Santa María, dentro de la Semana de la Esperanza.

Cartel Semana Santa 2027

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Alfonso Soto ha resaltado el esfuerzo realizado para hacer posible esta actuación y ha animado al público a asistir, destacando la importancia de respaldar este tipo de propuestas musicales en la ciudad, así como a la participación en el XXX Certamen Fotográfico Memorial Francisco Delgado, para elegir al cartel ganador de la Semana Santa de 2027.