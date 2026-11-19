La Hermandad de San Eufrasio, el Instituto de Estudios Gienenses de la Diputación Provincial de Jaén y el Consistorio se han unido para ensalzar la ... figura del patrón de Andújar y de la Diócesis de Jaén con el diseño del III Ciclo de Conferencias 'San Eufrasio en la Cultura', una iniciativa que alcanza su tercera edición y que se ha consolidado como una de las citas de la programación del Otoño Cofrade.

Tiene como principal objetivo profundizar en el conocimiento histórico y cultural de su devoción. La concejal de Fiestas Patronales y Tradiciones, María José Fuentes, ha destacado la buena acogida de esta iniciativa y la apuesta municipal por la divulgación de la historia y las tradiciones vinculadas a las hermandades y cofradías de la ciudad andujareña.

En este sentido, ha subrayado la importancia de poner en valor la figura de San Eufrasio, cuya relevancia trasciende el ámbito devocional para formar parte de la historia y la identidad cultural de Andújar. El ciclo se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre, a las 19:30 horas, en la Casa de la Cultura, con entrada gratuita.

Temática

La primera conferencia, prevista para el miércoles 25 de noviembre, llevará por título 'Historia de la Hermandad de San Eufrasio en los siglos XX y XXI' y estará impartida por Enrique Gómez, miembro de la Real Academia de la Historia y del Instituto de Estudios Giennenses, además de coordinador del ciclo.

El jueves 26 de noviembre será el turno de 'San Eufrasio y su devoción en Andújar entre los siglos XVI y XX', una ponencia a cargo de Andrés Borrego Toledano, profesor y guía, que permitirá conocer la evolución histórica de la devoción al patrón desde sus orígenes hasta el siglo XX.

Durante la presentación, el presidente de la Hermandad de San Eufrasio, Salvador Paulano, explicó que este proyecto nació con la voluntad de reunir y divulgar los estudios existentes sobre la figura del patrón, favoreciendo que ese conocimiento tenga continuidad a través de futuras publicaciones. Asimismo, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Andújar y del Instituto de Estudios Giennenses, fundamentales para el desarrollo de esta iniciativa.

Orígenes

Por su parte, Enrique Gómez señaló que estas jornadas permiten acercar a la ciudadanía aspectos fundamentales de la historia de San Eufrasio, desde la llegada de su reliquia a Andújar y el origen de su devoción hasta la trayectoria de la actual hermandad, constituida en 1982, un año antes de su primera salida procesional. El coordinador destacó también la importancia de documentar y difundir este legado para favorecer un mayor conocimiento y valoración del patrón de la ciudad.

Esta tercera edición da continuidad a un proyecto cultural que en sus anteriores convocatorias ha abordado cuestiones como las fiestas en honor a San Eufrasio en los siglos XVI y XVII, su iconografía artística, los orígenes de su devoción en Andújar y su relación con Santa Potenciana.