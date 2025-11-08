El Otoño Cofrade liga la cultura al mundo de la religión en la ciudad

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Fiestas Patronales y Tradicionales, ha presentado una nueva edición de «Otoño Cofrade», un programa ya ... consolidado en el calendario local que promueve la actividad cultural y formativa en torno al ámbito cofrade más allá del tiempo de Cuaresma.

La concejal del área, María José Fuentes, ha dado a conocer la programación acompañada del presidente y el secretario de la Agrupación de Cofradías, Alfonso Soto y Paco Calzado, destacando «la importancia de mantener vivo el espíritu cofrade durante todo el año y seguir impulsando la participación y la creatividad de quienes viven con pasión nuestra Semana Santa».

Entre los actos más destacados, se encuentra una nueva edición del Certamen Fotográfico «Memorial Francisco Delgado Torres», de cuyas obras saldrá elegido el cartel oficial de la Semana Santa de 2026. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 27 de noviembre a las 13:00 horas, con un máximo de tres obras por autor y premios de 600, 300 y 200 euros, además de placa conmemorativa para los ganadores. El fallo del jurado tendrá lugar el 16 de diciembre, y la exposición con las obras presentadas podrá visitarse del 12 al 19 de enero en la Iglesia de Santa Marina,

Las bases del certamen están disponibles en la web del Ayuntamiento de Andújar en la nueva página semanasantadeandujar.es. «Queremos animar no solo a los fotógrafos profesionales, sino también a todos los aficionados que cada año inmortalizan con tanto cariño nuestros desfiles y momentos únicos. Cualquiera de esas imágenes puede convertirse en el cartel de la Semana Santa de Andújar», manifestó la concejal Fuentes.

El programa «Otoño Cofrade» incluirá además un amplio calendario de conferencias y actos organizados por la Agrupación de Cofradías y las hermandades de la ciudad:

CALENDARIO DE CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES

II CICLO DE CONFERENCIAS «SAN EUFRASIO EN LA CULTURA»

Casa Municipal de Cultura – Salón de Actos 26 y 27 de noviembre de 2025

Organizan: Instituto de Estudios Giennenses y Hermandad de San Eufrasio

(Andújar) – Sección de Cultura Tradicional

Miércoles, 26 de noviembre (20:00 h)

«Origen de la devoción a San Eufrasio: Jaén y Lugo (Galicia)»

Enrique Gómez Martínez, Real Academia de la Historia – Instituto de Estudios Giennenses

Jueves, 27 de noviembre (20:00 h)

«San Eufrasio y Santa Potenciana: Fe, historia y leyenda en la campiña jiennense»

Gaspar Parras Jiménez, Profesor

CONFERENCIA ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DEL ARCIPRESTAZGO DE ANDÚJAR

Jueves, 20 de noviembre (20:00 h) D. Ramón Molina Navarrete, escritor y pregonero jiennense

SEMANA DE LA ESPERANZA – HERMANDAD DE LA ESPERANZA

Del 17 al 18 de diciembre de 2025

Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor y Salones Parroquiales

Miércoles, 17 de diciembre

18:00 h – Curso de Acolitado, organizado por el Grupo Joven (acceso por sacristía).

20:30 h – Conferencia «Historia e intrahistoria de los 100 años de la Capilla del Conde», impartida por D. Antonio Manuel Aceituno Sánchez y D. Manuel A. Barea Collado.

Jueves, 18 de diciembre (20:30 h)

Mesa redonda «Magnum Rosarium Spei Nostra, la reflexión», ofrecida por las Hermandades de San Eufrasio y la Archicofradía de la Oración en el Huerto.