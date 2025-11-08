Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Calzado, Alfonso Soto y María José Fuentes. A, A

El Otoño Cofrade liga la cultura al mundo de la religión en la ciudad

CULTURA ·

Las bases del cartel de Semana Santa y charlas sobre San Eufrasio, la capilla del Conde y la Semana de la Esperanza marcan la agenda

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Fiestas Patronales y Tradicionales, ha presentado una nueva edición de «Otoño Cofrade», un programa ya ... consolidado en el calendario local que promueve la actividad cultural y formativa en torno al ámbito cofrade más allá del tiempo de Cuaresma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  3. 3 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  4. 4 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  5. 5 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  6. 6

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  7. 7 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  8. 8 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
  9. 9 El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España
  10. 10 La cardióloga infantil de Granada premiada por su labor humanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Otoño Cofrade liga la cultura al mundo de la religión en la ciudad

El Otoño Cofrade liga la cultura al mundo de la religión en la ciudad