El otoño andujareño estará marcado por una intensa agenda cultural

Con la llegada del otoño, aún con altas temperaturas, la ciudad ha comenzado una intensa agenda cultural, con un catálogo de propuestas para todos los ... gustos y tendencias y una programación que combina diferentes disciplinas y escenarios.

La nueva temporada del Teatro Principal arrancó este viernes con el éxito de taquilla cosechado por la obra 'Mejor no decirlo', protagonizada por Imanol Arias y María Barranco, que ha abierto una programación teatral con nuevas historias y grandes nombres sobre las tablas.

Ambos artistas deleitaron al público con el relato de unas escenas de matrimonio que lleva muchos años juntos y que decide, con una carga de ironía, que contarse y no confesarse. La programación en el Teatro prosiguió este sábado día 19 de septiembre con la puesta en escena de Lo de los Monólogos' junto a Pepe el Caja, Guelmi y Manolo Lera. La recaudación se destina a la Hermandad de San Eufrasio. Durante el mes de octubre, el Teatro Principal acogerá 'Una madre de película', una comedia que parte de una situación cotidiana, una madre que, al buscar un simple documento en la habitación de su hijo, termina inmersa en una situación que aborda con humor la intimidad familiar y el denominado síndrome del nido vacío. Está protagonizada por Toñi Acosta.

Ciclo de Música Antigua

Por otra parte, el viernes también arrancó el XIII Ciclo de Música Antigua Ciudad de Andújar, que este año se desarrollar con el título 'Raíces en el Mundo Antiguo'. y que consta de tres conciertos que se van a desarrollar los viernes hasta el día 2 de octubre. Este certamen combina música, historia y patrimonio.

El grupo Entrebescant, especializado en la música medieval de la Península Ibérica, inauguró la presente edición con 'El Cantar del Destierro. Ruta del Cid Campeador', una propuesta que combinó música medieval, narración e instrumentos inspirados en la época para recorrer distintos pasajes del Cantar del Mío Cid, que relata la parte final de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar (1043-1099), caballero de la corte de Sancho II de Castilla y Alfonso VI de Castilla y León, desde que inicia el primer destierro en 1081 hasta su muerte en 1099.

La música será otro de los platos fuertes de esta agenda con VibrAndújar, que comenzará el próximo 25 de septiembre y llevará diferentes propuestas musicales a distintos rincones y escenarios de la ciudad, acercando la música a nuevos espacios y públicos. La primera cita será este viernes día 25 de septiembre con María Ángeles Toledano.