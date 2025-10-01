La Oración en el Huerto y San Eufrasio ya sienten su participación en la Magna

La imagen de la Archicofradía ya se halla en iglesia de Cristo Rey y el patrón de la Diócesis llega este jueves a las seis de la tarde a la catedral tras su restauración

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Dos hermandades de la ciudad, ya empiezan a sentir la emoción de su participación del Rosario Magno de este sábado día 4 de octubre en Jaén; la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús en su Agonía en el Huerto y la Hermandad de San Eufrasio, con el denominador común que se gestaron en el siglo pasado y con un devoción muy intrincada en la historia de la ciudad.

El paso de la Oración en el Huerto se encuentra desde el martes pasado en la parroquia de Cristo Rey de la capital jienense. El pasado domingo tuvo lugar la misa de despedida en su parroquia de la Divina Pastora donde el barrio le volvió a profesar su más hondo fervor. «Estamos viviendo unas sensaciones muy fuertes y sobre todo con un gran sentido de la responsabilidad y viviremos un día histórico que no se volverá a repetir en el seno de la hermandad», señaló antes de la partida su flamante hermano mayor, Manuel Jiménez. Allí en Jaén les apadrina la Hermandad Sacramental del Perdón, Amor y Esperanza. El sábado iniciará el recorrido a las 10 de la mañana hasta la calle Virgen de la Cabeza de Jaén. Les guiará un grupo de capilla de la Filarmónica de Jaén hasta la misa de campaña. A las cuatro de la tarde, iniciará el recorrido de la Magna y después del rezo del Rosario en la plaza de Santa María les acompañará por la calle Maestra la mítica Centuria de la Macarena. Será uno de los grandes y culminantes momentos.

Hermandad de San Eufrasio

San Eufrasio, patrón de Andújar y de la Diócesis de Jaén, estará en la Catedral jienense y tendrá el honor de presidir el Rosario junto con el Santo Rostro y la Virgen del Rosario de Segura de la Sierra, que esa misma noche se trasladará a su iglesia parroquial de Nuestra Señora del Collado de la localidad segureña, para que pueda ser venerada en sus fiestas patronales. Este miércoles por la tarde, la Hermandad de San Eufrasio presentó en su parroquia el proceso de restauración de una talla de 1987 que estaba ya muy deteriorada y que partirá hoy viernes hasta Jaén totalmente renovada y embellecida.

El proceso de renovación de la imagen lo ha realizado Encarnación Gómez Expósito, quien lo ha desglosado este miércoles. El presidente de la Hermandad de San Eufrasio, Salvador Paulano señaló que siempre, «es un orgullo siempre llevar a otro lugares el nombre de San Eufrasio pero en esta ocasión en esta Magna histórica se le dará los honores del patrón de la Diócesis de Jaén», relató.