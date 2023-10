La oposición muestra su desacuerdo con la subida del agua en Andújar

Los grupos de la oposición se opusieron a la subida del agua y de la basura en un 10%, un planteamiento que sacó la mayoría del equipo gobierno del PP en la sesión plenaria de este jueves día 26 de octubre. Eso sí, en la gran mayoría de las Ordenanzas y bonificaciones (cerca de 50) sí que hubo un consenso, sobre todo en el incremento del IPC , 3, 5%, de los servicios como el Cementerio, Aparcamientos o la Piscina Cubierta, entre otros. Las demás se congelan.

El concejal de Economía y Hacienda, Manuel Fernández, habló del ejercicio de transparencia y coherencia, al entender que se le ha dado tiempo a los grupos políticos y recoger todas las enmiendas que ha ido presentando en la oposición. Ahondó en el carácter solidario por favorecer a las rentas más bajas y apoyar a los emprendedores y colectivos.

Fernández destacó como se implementan diversas bonificaciones, como el aumento hasta los 100.000 euros del valor catastral máximo de la vivienda para que se beneficien las familias numerosas con ingresos 3,5 veces por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Añadió que se hace una bonificación del 95% a la licencia de apertura de nuevos establecimientos. Resaltó la reducción al 50% de la tasa para las terrazas para la hostelería, la eliminación del pago para instalación a las casetas de feria a asociaciones y peñas sin ánimo de lucro, no incluyendo en este colectivo a los partidos políticos. Recordó como se hace una bonificación del 95% en la tasa para stands participantes en Anducab y la Feria Multisectorial.

El edil de Economía, explicó que en los ocho últimos años, pese a haber subido el IPC un 22%, «el anterior Gobierno municipal no ha subido las tasas de suministro de agua potable, alcantarillado, depuración, recogida de basura y compostaje, conocidas como el canon del agua, lo que ha provocado un déficit en el servicio del agua», apuntó Fernández. Según los datos que maneja, el déficit podría llegar hasta el millón de euros, y matizó que se ha elevado el tope hasta los 25 metros cúbicos y alabó las bonificaciones.

Incidencia en la ciudadanía

El portavoz de Izquierda Unida Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, dijo que la subida del precio del agua y de la basura llega en una etapa de desequilibrios estructurales como la dificultades económicas que pasan muchas familias y las crisis provocadas por la covid-19 y la guerra de Ucrania. Abogó un estudio del coste de los servicios municipales y defendió un plan para la mejora de los ingresos.

La edil de Andalucía Por Sí, Encarna Camacho, señaló esta subida de tasas e impuestos va afectar el bolsillo de la ciudadanía y agregó que incide en los sueldos en una etapa de subida de precios. Exigió un mayor control a la empresa que gestiona el servicio del agua en el municipio. «Ninguna administración está para ganar dinero a la hora de prestar servicios y más cuando se trata de un bien tan escaso como el agua», esgrimió Camacho en su intervención. La portavoz andalucista mostró su acuerdo con una serie de bonificaciones que beneficiarán a los pensionistas y empresarios, pero puntualizó que el ciudadano medio no disfruta de las bonificaciones.

Vox mostró su discrepancia con la subida del 10% del ciclo completo del agua. Su portavoz, María Peinado, ve dificultades para comerciantes y clase media y conminó a que la subida fuera más gradual, porque advirtió que muchas familias no pueden llegar a final de mes. También demandó a la empresa concesionaria a que reajustara los precios.

PSOE

El portavoz del PSOE, Pedro Luis Rodríguez, apuntó que al no ir acompañadas las Ordenanzas de los Presupuestos no se sabrá el impacto de estas Ordenanzas. Constató que no es el momento de equilibrar el coste del servicio del agua. Advirtió que esta subida va a perjudicar a muchas familias, pese las bonificaciones. Pidió que se fijara un tope a los ingresos a la hora de establecer las bonificaciones. Rememoró como en la etapa del gobierno socialista no se subieron los impuestos.