El equipo de gobierno votando a favor de las cuentas, con la bancada de la oposición vacía. ANDÚJAR IDEAL

La oposición en Andújar ve un «talante autoritario del gobierno» y se ausenta en pleno en el debate de presupuestos

POLÉMICA ·

Sus cuatro grupos reprochan la entrega tarde de la documentación, mientras que el gobierno ve «irresponsabilidad»

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Viernes, 19 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

Polémico y volcánico fin de año político en la ciudad. El presupuesto municipal de 2026 salió adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular y ... una abstención de los cuatro grupos de la oposición, IU-Unidas Podemos con Andújar, Andalucía por Sí-Andalucistas, Vox y PSOE, que se ausentaron del debate al acusar al equipo de gobierno de «despótico y totalitario» al entender que le entregaron muy tarde la documentación de las cuentas. Por contra, desde el equipo de gobierno se vio una actitud «irresponsable», acusando a los grupos de la oposición de «no querer trabajar por la ciudad».

