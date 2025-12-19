La oposición en Andújar ve un «talante autoritario del gobierno» y se ausenta en pleno en el debate de presupuestos

Polémico y volcánico fin de año político en la ciudad. El presupuesto municipal de 2026 salió adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular y ... una abstención de los cuatro grupos de la oposición, IU-Unidas Podemos con Andújar, Andalucía por Sí-Andalucistas, Vox y PSOE, que se ausentaron del debate al acusar al equipo de gobierno de «despótico y totalitario» al entender que le entregaron muy tarde la documentación de las cuentas. Por contra, desde el equipo de gobierno se vio una actitud «irresponsable», acusando a los grupos de la oposición de «no querer trabajar por la ciudad».

El edil de Economía y Hacienda, Manuel Fernández, indicó en su exposición que el presupuesto asciende a 49.637.000 euros, con un gasto previsto de 49.506.000 euros. Añadió que incrementa los ingresos en cerca de dos millones de euros respecto al ejercicio anterior. Añadió que el gasto social vuelve a ser el eje vertebrador del presupuesto municipal. «Más del 67 % del total, lo que supone más de 33 millones de euros, se destina a políticas sociales, incluyendo personal y servicios municipales esenciales». Destacó como el Plan Municipal de Empleo, dotado con 645.000 euros permitirá la contratación de 120 personas.

Fernández añadió que habrá un apoyo a familias, con 446.000 euros; becas para estudiantes universitarios de familias vulnerables, con 10.000 euros y actividades para personas mayores, con más de 150.000 euros. Como novedad, se incorporan 200.000 euros para ayudas a la natalidad, destinadas a nacimientos de 2024 y 2025. En materia de dependencia, con la subvención de la Junta de Andalucía el presupuesto supera los 3,6 millones de euros, tras un incremento de 460.000 euros, reforzado por una bolsa municipal de 2.500 horas de atención para personas mayores mientras se tramitan los grados correspondientes.

Las reacciones

El edil de Izquierda Unida-Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, constató que la primera parte de la documentación se le entregaron seis días antes de la celebración del pleno de presupuestos del pasado jueves, «pero es que no se ha propiciado el debate entre los colectivos, por lo que mi grupo político denigra estas formas antidemocráticas». Agradeció el trabajo que ha realizado el equipo técnico del Consistorio. Por ello, justificó su no participación en el debate, como hicieron el resto de los grupos políticos, que han realizado sus valoraciones en sus redes sociales, mediante un vídeo.

La portavoz del grupo Andalucía Por Sí-Andalucistas, Encarna Camacho, manifestó que nunca se había maltratado y ofendido tanto a los votantes de Andújar, «al entregarnos el primer documento de la propuesta mas importante del año solo seis días antes e informes de intervención apenas 48 horas antes del debate». Entiende por tanto que el PP de Andújar gobierna con, «prepotencia sabiendo que con su mayoría absoluta no necesita el consenso de nadie ni las aportaciones en forma de enmiendas de nadie».

Vox señala que El PP ha aprobado los presupuestos de 2026 abusando de su mayoría absoluta y, «aplicando prácticas dictatoriales que denotan prepotencia, soberbia y escaso respeto a la ciudadanía y a sus representantes», deploró su representante en el Consistorio andujareño, María Peinado, quien subrayó que entregaron la documentación el 12 de diciembre y el resto el día 16, a solo dos días del pleno. «No hay tiempo para analizar con rigor las cuentas de una ciudad de 35.000 habitantes». Su grupo presentó una enmienda a la totalidad.

El PSOE destacó como los grupos políticos del Ayuntamiento dieron la espalda al equipo de gobierno del PP, «por su despotismo y actitud antidemocrática». Su portavoz Manuel Vázquez, también reiteró como el Gobierno local decidió no entregar la documentación completa sobre los Presupuestos Locales de 2026, hasta únicamente 48 horas antes del pleno donde se debatían.

El edil de Economía recordó que su grupo político presentó enmiendas a los presupuestos en 2022 cuando estaban en la oposición y precisó que apenas le dieron tiempo para su estudio. «Lo que pasa es que los grupos de la oposición no quieren esforzarse y utilizan las excusas de los malos trabajadores», apostilló. El alcalde, Francisco Carmona (PP) acusa a los grupos de la oposición de faltar respeto a la ciudadanía.