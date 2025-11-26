Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

ANTONIO GONZÁLEZ. CEDIDA POR LA ONCE

La ONCE reparte 815.000 euros en Andújar

SUERTE ·

Antonio González Garrido ha vendido un cupón agraciado con 500.000 euros de premio, además de otros nueve premiados con 35.000 euros cada uno

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

El sorteo de la ONCE de ayer, martes 25 de noviembre, ha repartido la mayor de sus fortunas, 815.000 euros en premios en Andújar, ... donde Antonio González Garrido vendió un cupón agraciado con 500.000 euros de premio, además de otros nueve premiados con 35.000 euros cada uno.

