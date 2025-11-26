La ONCE reparte 815.000 euros en Andújar
SUERTE ·Antonio González Garrido ha vendido un cupón agraciado con 500.000 euros de premio, además de otros nueve premiados con 35.000 euros cada uno
ANDÚJAR IDEAL
ANDÚJAR
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:57
El sorteo de la ONCE de ayer, martes 25 de noviembre, ha repartido la mayor de sus fortunas, 815.000 euros en premios en Andújar, ... donde Antonio González Garrido vendió un cupón agraciado con 500.000 euros de premio, además de otros nueve premiados con 35.000 euros cada uno.
González es vendedor y afiliado de la ONCE desde 2015, y llevó la suerte a su punto de venta habitual, junto a la Calle Blas Infante de la localidad. Esta mañana, nada más conocer la buena noticia junto a sus vecinos, se declara «orgulloso y contento por ver la alegría que había entre todos los del bar de siempre». Desde que empezó como vendedor hace más de diez años, Francisco ya había experimentado lo que era dar un premio mayor, pero asegura que «está más feliz aún de dar esta alegría – afirma el vendedor- aún no me creo que les haya podido ayudar así.»
En el bar, las enhorabuenas y la algarabía forman el paisaje sonoro mientras nos atiende «he traido mucha alegría – admite – espero seguir repartiendo suerte en el futuro» concluye satisfecho el vendedor.
El sorteo de este martes estaba dedicado al 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha dejado una lluvia de premios¡ en Andalucía con un total de 1.340.000 euros en la Comunidad, con 350.000 euros en diez cupones en Sevilla, y 175.000 euros con cinco cupones en Jerez de la Frontera (Cádiz). El sorteo ha repartido el resto de sus premios en Canarias.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión