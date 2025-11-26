La ONCE reparte 815.000 euros en Andújar

El sorteo de la ONCE de ayer, martes 25 de noviembre, ha repartido la mayor de sus fortunas, 815.000 euros en premios en Andújar, ... donde Antonio González Garrido vendió un cupón agraciado con 500.000 euros de premio, además de otros nueve premiados con 35.000 euros cada uno.

González es vendedor y afiliado de la ONCE desde 2015, y llevó la suerte a su punto de venta habitual, junto a la Calle Blas Infante de la localidad. Esta mañana, nada más conocer la buena noticia junto a sus vecinos, se declara «orgulloso y contento por ver la alegría que había entre todos los del bar de siempre». Desde que empezó como vendedor hace más de diez años, Francisco ya había experimentado lo que era dar un premio mayor, pero asegura que «está más feliz aún de dar esta alegría – afirma el vendedor- aún no me creo que les haya podido ayudar así.»

En el bar, las enhorabuenas y la algarabía forman el paisaje sonoro mientras nos atiende «he traido mucha alegría – admite – espero seguir repartiendo suerte en el futuro» concluye satisfecho el vendedor.

El sorteo de este martes estaba dedicado al 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha dejado una lluvia de premios¡ en Andalucía con un total de 1.340.000 euros en la Comunidad, con 350.000 euros en diez cupones en Sevilla, y 175.000 euros con cinco cupones en Jerez de la Frontera (Cádiz). El sorteo ha repartido el resto de sus premios en Canarias.