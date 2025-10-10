Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PEDRO JIMÉNEZ. ANDÚJAR IDEAL
«No me lo creo, han venido clientes a abrazarme y me he echado a temblar», confiesa emocionado el vendedor

La ONCE deja 350.000 euros en Andújar

SUERTE ·

Su vendedor Pedro Jiménez ha sido el encargado de repartirlos de una forma muy distribuida en la localidad

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:30

Comenta

El sorteo diario de la ONCE de este jueves ha dejado un premio de 350.000 euros en Andújar, con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Pedro Jiménez en la calle Escritor de la localidad iliturgitana.

Jiménez, que es vendedor de la ONCE desde 2012, ha dado la suerte en su ruta habitual por Andújar. «No me lo creo, han venido clientes a abrazarme y me he echado a temblar», confiesa emocionado el vendedor. Dice además que «tenía una corazonada y por eso ayer por la noche lo miré y al darme cuenta de lo que había pasado empecé a llamar a clientes». Pedro ha recibido un sinfín defelicitaciones, y bromea con que ahora le tocará trabajar el doble un par de día». «Haber dado este premio, esta alegría, a los que siempre están aquí es una cosa que solo podemos entender nosotros», concluye.

Este sorteo, dedicado al Día Mundial de la Visión, ha repartido otros 350.00 euros en la capital malagueña, además de 105.000 en la localidad sevillana de Dos Hermanas, y ha llevado el resto de los premios a Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  3. 3

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  4. 4 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  7. 7 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  8. 8

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  9. 9

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  10. 10 La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre  ejercicio y salud emocional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ONCE deja 350.000 euros en Andújar

La ONCE deja 350.000 euros en Andújar