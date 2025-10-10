La ONCE deja 350.000 euros en Andújar

Su vendedor Pedro Jiménez ha sido el encargado de repartirlos de una forma muy distribuida en la localidad

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Viernes, 10 de octubre 2025, 12:30

El sorteo diario de la ONCE de este jueves ha dejado un premio de 350.000 euros en Andújar, con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Pedro Jiménez en la calle Escritor de la localidad iliturgitana.

Jiménez, que es vendedor de la ONCE desde 2012, ha dado la suerte en su ruta habitual por Andújar. «No me lo creo, han venido clientes a abrazarme y me he echado a temblar», confiesa emocionado el vendedor. Dice además que «tenía una corazonada y por eso ayer por la noche lo miré y al darme cuenta de lo que había pasado empecé a llamar a clientes». Pedro ha recibido un sinfín defelicitaciones, y bromea con que ahora le tocará trabajar el doble un par de día». «Haber dado este premio, esta alegría, a los que siempre están aquí es una cosa que solo podemos entender nosotros», concluye.

Este sorteo, dedicado al Día Mundial de la Visión, ha repartido otros 350.00 euros en la capital malagueña, además de 105.000 en la localidad sevillana de Dos Hermanas, y ha llevado el resto de los premios a Cataluña y la Comunidad de Madrid.