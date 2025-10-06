La Oficina de Turismo amplia los horarios para atraer visitas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Lunes, 6 de octubre 2025, 14:34 | Actualizado 18:06h. Comenta Compartir

La concejalía de Turismo ha ampliado el horario de atención de la Oficina Municipal de Turismo, que permanecerá abierta también los fines de semana, dando respuesta a una reivindicación histórica de las empresas turísticas de la ciudad. La novedad estriba en que estará operativa también los domingos, en horario de mañana.

La medida supone un acuerdo de colaboración híbrido, así es como lo ha denominado el Ayuntamiento de Andújar, entre la iniciativa pública y privada, orientado a ofrecer un servicio de calidad a quienes visitan Andújar y a consolidar la posición de la ciudad como destino de referencia en turismo cultural, natural y gastronómico, sobre todo en esta etapa de otoño e invierno donde el entorno recibe más visitas por la berrea, el celo del lince y las monterías.

El concejal de Turismo, Juan Carlos Martínez, ha subrayado que este paso ha sido posible gracias al esfuerzo del equipo de gobierno por atender las demandas del sector turístico. «No solo se trata de reforzar la atención a los visitantes, sino también de fomentar la economía local y la creación de empleo», pondera el edil. Con este avance, el Ayuntamiento pretende atender la las necesidades planteadas por el sector y fortalecer el acompañamiento a visitantes y turistas en el descubrimiento de la riqueza cultural, natural y patrimonial que distingue a Andújar. Esta medida puede suponer un impulso a la generación de empleo.

