Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos Martínez en la oficina. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

La Oficina de Turismo amplia los horarios para atraer visitas

PROMOCIÓN ·

El Consistorio satisface una de las demandas de los empresarios turísticos; su apertura a los domingos

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:34

Comenta

La concejalía de Turismo ha ampliado el horario de atención de la Oficina Municipal de Turismo, que permanecerá abierta también los fines de semana, dando respuesta a una reivindicación histórica de las empresas turísticas de la ciudad. La novedad estriba en que estará operativa también los domingos, en horario de mañana.

La medida supone un acuerdo de colaboración híbrido, así es como lo ha denominado el Ayuntamiento de Andújar, entre la iniciativa pública y privada, orientado a ofrecer un servicio de calidad a quienes visitan Andújar y a consolidar la posición de la ciudad como destino de referencia en turismo cultural, natural y gastronómico, sobre todo en esta etapa de otoño e invierno donde el entorno recibe más visitas por la berrea, el celo del lince y las monterías.

Valoración

El concejal de Turismo, Juan Carlos Martínez, ha subrayado que este paso ha sido posible gracias al esfuerzo del equipo de gobierno por atender las demandas del sector turístico. «No solo se trata de reforzar la atención a los visitantes, sino también de fomentar la economía local y la creación de empleo», pondera el edil. Con este avance, el Ayuntamiento pretende atender la las necesidades planteadas por el sector y fortalecer el acompañamiento a visitantes y turistas en el descubrimiento de la riqueza cultural, natural y patrimonial que distingue a Andújar. Esta medida puede suponer un impulso a la generación de empleo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  4. 4 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  5. 5 El Corte Inglés lanza una oferta de empleo en toda Andalucía
  6. 6 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  7. 7

    El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
  8. 8 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  9. 9 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros
  10. 10 Las extrañas nubes que aparecieron el sábado en el cielo de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Oficina de Turismo amplia los horarios para atraer visitas

La Oficina de Turismo amplia los horarios para atraer visitas