La oferta Educativa Municipal para este curso potencia su impronta integradora

La concejalía de Educación ha confeccionado la nueva oferta Educativa Municipal para el curso 2025/2026, compuesta por un total de 66 proyectos dirigidos a ... toda la comunidad educativa, desde alumnado y familias hasta personas mayores de 55 años.

Esta programación incluye siete iniciativas de nueva creación y refuerza el trabajo coordinado entre las diferentes áreas municipales, centros educativos, AMPAs y entidades colaboradoras. La concejal de Educación, Azucena Cepedello, subrayó en la presentación la importancia de este programa para el municipio y su firme apuesta por la formación como base del progreso social.

En este sentido su área piensa que la educación es el pilar más importante para construir la sociedad. «Por ello, nos hemos propuesto conseguir que sea accesible a todos los ciudadanos, así como garantizar el derecho a la misma para todos los niños y jóvenes de Andújar», señaló Cepedello en la presentación, quien destacó el objetivo municipal de, «preservar la igualdad de oportunidades y la equidad, dotando a nuestros escolares de la mejor preparación para el futuro y fomentando valores como la participación, la convivencia y la solidaridad». La edil remarcó la importancia de fortalecer la colaboración con la comunidad educativa, «para afianzar lazos y trabajar unidos por una educación de calidad», ponderó Cepedello en la presentación.

Novedades

El procedimiento de inscripción para el catálogo de actividades será electrónico. Cepedello incidió en la ampliación del programa 'Mi amigo los libros' con 10 propuestas renovadas. En la presente edición figuran dos nuevas actividades del área municipal de Turismo como son la ruta por las plazas y la gincana especial Semana del Turismo.

La iniciativa 'Andújar, Ciudad Educadora', constará de 21 iniciativas, con dos programas inéditos;el Viaje al Antiguo Egipto y el escape Room: Recuperando a la científica'. El Aula Abierta de la UJA ofrece cinco nuevos cursos para mayores de 55 años, fruto del convenio con la Universidad de Jaén y que se inauguró este martes día 4 de noviembre, en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura. Este programa se encamina a sus 10 años en la ciudad con unos grandes resultados.

Los cursos para mayores abordan áreas como Literatura, Estrategias Empresariales, Arte Virreinal, Salud y Envejecimiento Activo o Relaciones Sociales y Familiares. El plazo para solicitar participación en los distintos programas permanecerá abierto hasta el próximo día 10 de noviembre a través del sistema electrónico habilitado por el Ayuntamiento.

Pretensión

La intención de la concejalía de Educación es la de asegurar que todos los ciudadanos de Andújar tengan acceso a una educación de calidad, equitativa y accesible, por lo que pretende reafirma así su compromiso con una educación que promueve la igualdad de oportunidades y fomenta valores esenciales como la participación, la convivencia y la solidaridad. Las actividades elaboradas buscan estrechar la unión con la comunidad educativa, desde los centros hasta las AMPAs, así como diversas instituciones.