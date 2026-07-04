La oferta de baño al público ya se ha completado en Andújar

Con la apertura este semana de la piscina al aire libre del complejo de Okeymas, ya se ha completado la oferta de cara al baño ... en este verano que acaba de arrancar con tórridas temperaturas, donde las viñas también se convierten en una concurrida propuesta.

En el recinto deportivo de Okeymas, se ofrece la posibilidad de alternar el gimnasio y las actividades de mantenimiento con el baño, de ahí que las personas usuarias tengan una alternativa muy completa en los meses de julio y agosto.

Otro de los lugares clásicos para darse un chapuzón en el verano iliturgitano es el complejo de Mafema, que permite pasar una grata jornada con la totalidad de la familia en sus dos piscinas. En una de ellas, la pequeña, los toboganes hacen las delicias tanto de niños, como de mayores. Destaca este enclave por la oferta gastronómica de calidad, muy propicia sobre todo para los fines de semana en el municipio.

La piscina municipal

La piscina municipal del Egido del Puente Romano abrió sus puertas el pasado día 13 de junio, donde las actividades de animación de los fines de semana y el horario nocturno de los viernes y sábado están gozando de una gran aceptación entre la ciudadanía. En varias ocasiones se ha completado el aforo, debido a la gran afluencia de gente.

En estos primeros días, se han suscitado algunos problemas de civismo, porque la aparición de deposiciones, han obligado a interrumpir el baño. El último hecho ocurrió el pasado miércoles por la tarde, donde incluso se habló de desalojo del recinto, como se divulgó en redes sociales. No fue así, porque solo se cortó el baño, mientras se procedía a la limpieza del recinto.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento para respetar y mantener limpio el recinto y recuerda que su incumplimiento conlleva sanciones económicas de 751 a 1.500 euros y la expulsión de las instalaciones de un mes a un año.