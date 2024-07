OCURRENCIAS

ISABEL RECA ALTOZANO Martes, 23 de julio 2024, 12:46 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

No es Andújar ciudad marinera, ni tiene pescadores que llevar a la mar, a pesar de tener una playa interior, digna de una bandera azul y a la que además se ha sumado la presentación oficial de la campaña andaluza en la provincia de Jaén «0 ahogados». Si eso no es apoyar, desde las instituciones a la ciudad y las posibilidades con las que cuenta, que venga Dios y lo vea. Otro gallo nos hubiera cantado si, en otros tiempos, con la misma alineación Junta –Ayuntamiento, incluso Gobierno Central hubiéramos tenido el mismo apoyo.

Ahí están, como ejemplo, las ciudades de nuestra misma provincia que se aprovecharon y se subieron al carro. Pero a lo que voy, que sin ser la imagen de la Virgen del Carmen patrona de marineros iliturgitanos, resulta que en mi opinión y en la de otros muchos, es una de las procesiones que recorren nuestras calles, cuyos cortejo y organización resultan más lucido; y eso que la fecha y las temperaturas es como para pensárselo. Pero el grupo, hoy hermandad, antes grupo parroquial de la iglesia de La Lagunilla siempre puso y pone su interés y su esfuerzo en que todo le salga lo mejor posible, y es que además encuentra respuesta de sus cofrades del Carmelo y de los propios vecinos de su barriada. El que quiera ver que lo vea. Que la devoción a la imagen, relacionada, eso sí con el agua, aunque no sea salada, permita el éxito y el disfrute de El Encinarejo, sus baños y actividades, del resto se encargan la Administraciones Andaluza y local, aunque la precaución es la mejor herramienta para garantizar la seguridad durante el baño este verano situada en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Andújar, a la que se le otorgó el distintivo de bandera azul porque reúne los criterios de calidad y excelencia por su propio enclave y por la prestación de servicios, ahora sólo queda que se publicite, como se hace con otros enclaves provinciales.

Y tratándose de imágenes de vírgenes, nuestra Patrona, la Virgen de la Cabeza. Estamos a las puertas de celebrar el 797 Aniversario de su Aparición, en la noche del 11 al 12 de Agosto a Juan de Rivas, pastor de Colomera. Y como era preceptivo, no siempre lo fue, se presentó el cartel que anuncia tal efemérides. Un cartel de Pedro José López Marcos, de Santiago de Calatrava, profesor de Arte que invita a vivir una nueva Aparición y que ha levantado la admiración de propios y extraños; pero no seamos más papistas que el papa, es un cartel muy propio para lo que anuncia, no es un cartel de Romería,(ya lo hizo en 2009) como ya vamos dando en las redes sociales, con la siempre intención oculta; el cartel de Romería es el cartel oficial de lo que por excelencia es nuestra fiesta principal, el encargado de su elección es el Ayuntamiento y este, el de la Aparición es de un hecho, acontecimiento, eminentemente religioso, del que se encarga la Cofradía Matriz. Dejémonos de elucubraciones. La novena preparatoria ya se viene celebrando los fines de semana, como algo que no termina de cuajar, a la espera de un Triduo las vísperas, que incluso daría más sentido. Algo que como alguna que otra cuestión estaría en manos del próximo presidente de la Cofradía Matriz, cuya elección ya ha sido convocada y que tendrá lugar la celebración de la Asamblea General de Elecciones, el día 9 de noviembre.

Pero no todo lo que tiene que ver con la imagen de la Virgen de la Cabeza y su entorno de la Basílica Real Santuario tiene lugar en la ciudad de Andújar. La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía en la comisión de Turismo, Cultura y Deporte, Esperanza Gómez, ha presentado una Proposición No de Ley que fue aprobada por todos los grupos, a excepción de Vox Por Andalucía pide a la Junta que aplique la Ley de Memoria Democrática en el Cerro y que el Gobierno andaluz elabore de un catálogo de elementos contrarios a la ley, tanto en el interior del santuario como en sus alrededores. Una vez catalogados dichos elementos, se proceda a su inmediata eliminación en el Santuario de la Virgen de la Cabeza y en el entorno del mismo.