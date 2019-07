Las obras de reparación de la carretera de Fuerte del Rey se hallan en fase de adjudicación Palacios y Carmona hoy en la sede del PP de Andújar. / J. C. G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS El PP calcula que para septiembre empiecen las obras de reforma de un tramo que se halla en mal estado (entre los puntos kilométricos de 5 al 13) JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Viernes, 12 julio 2019, 17:46

El Partido Popular ha ratificado el compromiso de arreglo de la carretera de Fuertesde Rey (la A-311). El anuncio de la mejora lo ha realizado hoy el portavoz municipal, Francisco Carmona, con motivo de la comparecencia en la ciudad del diputado autonómico, el villariego Francisco Palacios para explicar el contenido de los Presupuestos de la Junta para este año.

Carmona ha acusado al anterior gobierno socialista de la Junta de aplicar una política «de foto y escaparate sin ejecutar inversiones y anunciando cada año la misma noticia». Contrapone esta aptitud a la política que está aplicando el 'gobierno del cambio' «que es concreto pragmático y realista». En esta reflexión fundamenta Carmona el anuncio de las obras de emergencia que se van a acometer en la carretera de Fuerte del Rey en septiembre «casi con toda seguridad» por un valor de un millón de euros «algo que llevaba anunciando desde hace dos años el anterior gobierno y que con nuestro delegado Jesús Estrella al frente se van a ejecutar».

Carmona ha subrayado que la antigua partida de un millón de euros «estaba perdida». Fomento se halla ahora inmersa en el proceso de adjudicación de los trabajos. Las obras tendrán un plazo de duración de un año y comprende el arreglo desde el kilómetro 5 al 13, tramo que se encuentra en mal estado. También ha apuntado que se han destinado 48.000 euros para el acondicionamiento de drenajes y alcantarillas a la salida de Jaén. «Además sigue en estudio el desdoble de esta carretera que conecta Andújar con Jaén por Fuerte del Rey para convertirlas en autovía», ha detallado Carmona.

Añade que durante este verano, Fomento va a destinar 18.000 euros para el mantenimiento de la carretera del Santuario con la intención de limpiar la vegetación que entraña un peligro para el tráfico rodado. En agosto se prevén realizar estos trabajos. Carmona también recordó el inicio del arreglo del Antiguo Hospital.

El parlamentario Francisco Palacios ha apuntado que los presupuestos contemplan más gasto social y en sanidad y resaltó que las partidas están provincializadas «por lo no tanto no se perderán». Como ejemplo paradigmático en la ciudad cita el proyecto de la Escuela Oficial de Idiomas que empezará en septiembre a funcionar en la ciudad «donde no encontrábamos la partida que tuvimos que recuperar y eso ahora no va a suceder porque los proyectos tendrán nombres y apellidos y su consiguiente consignación presupuestaria en cada provincia» precisa Palacios.