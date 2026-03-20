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EL ALCALDE Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DURANTE SU VISITA AL EDIFICIO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

Las obras de reforma del Palacio del Ecijano encaran la recta final

PATRIMONIO ·

El Consistorio espera que en los próximos meses abra sus puertas

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Viernes, 20 de marzo 2026, 18:27

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El Ayuntamiento de Andújar informa de que las obras de rehabilitación del Palacio del Ecijano se encuentran en su fase final, tras un proceso que ... comenzó en primavera de 2022 con un presupuesto inicial de 600.000 euros, aunque se paralizó temporalmente debido al abandono de la empresa adjudicataria.

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