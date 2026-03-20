Las obras de reforma del Palacio del Ecijano encaran la recta final

El Ayuntamiento de Andújar informa de que las obras de rehabilitación del Palacio del Ecijano se encuentran en su fase final, tras un proceso que ... comenzó en primavera de 2022 con un presupuesto inicial de 600.000 euros, aunque se paralizó temporalmente debido al abandono de la empresa adjudicataria.

El alcalde de Andújar ha destacado que «nos encontramos ante un momento muy importante para la ciudad, porque estamos a punto de culminar la recuperación de un edificio emblemático que forma parte de nuestra historia. El Palacio del Ecijano va a dejar de ser un espacio degradado para convertirse en un lugar vivo, al servicio de los vecinos y preparado para albergar nuevos usos».

En 2023 se retomó el proyecto iniciando de nuevo las obras con un montante total que supera los 2,3 millones de euros, de los cuales 400.000 euros proceden de fondos europeos y el resto corresponde a financiación municipal con recursos propios.

Las actuaciones han contado con financiación vinculada a estrategias de desarrollo urbano y la participación de empresas especializadas en rehabilitación patrimonial, que han garantizado que la intervención respete el valor histórico y arquitectónico del palacio. Actualmente se están ejecutando los últimos remates de obra, centrados en adecuaciones interiores y finalización de instalaciones, paso previo a la definición del uso definitivo del edificio y su apertura a la ciudadanía en los próximos meses.