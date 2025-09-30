Las obras de la Plaza Itálica de Andújar ya están en la fase final

El proyecto ha transformado por completo este espacio, con la renovación de pavimentaciones, redes de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado públic y riego

El Ayuntamiento de Andújar ha finalizado la remodelación integral de la Plaza Itálica, una actuación enmarcada en el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2024, que ha supuesto una inversión total de 618.292,64 euros y un plazo de ejecución de un año.

El proyecto ha transformado por completo este espacio, con la renovación de pavimentaciones, redes de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado público, riego, jardinería, mobiliario urbano y señalización.

Además, la obra ha supuesto una mejora significativa en materia de movilidad y servicios para los residentes de la zona, con la recuperación de 28 plazas de aparcamiento —pasando de 11 a 39—, así como la adaptación de accesos a cocheras y la reurbanización de las calles laterales.

Durante la visita realizada a la plaza, el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, destacó la importancia de esta intervención para los vecinos: «Estamos culminando la remodelación de la Plaza Itálica, un proyecto que no solo ha transformado el espacio en su conjunto, sino que también ha permitido recuperar aparcamientos en una zona especialmente saturada. Con esta actuación, hemos mejorado las infraestructuras básicas, la accesibilidad y la calidad ambiental, dando respuesta a una demanda histórica del barrio».

El regidor recordó además que esta actuación completa la mejora del conjunto de plazas del entorno de Los Emperadores: «Con la Plaza Augusto ya remodelada y dotada de un moderno parque de calistenia, y ahora con la Plaza Itálica finalizada, podemos decir que las plazas de los emperadores se encuentran totalmente renovadas para el uso y disfrute de los vecinos».