La obra pictórica La Virgen de la Merced regresa a la iglesia de Santa María

La obra pictórica La Virgen de la Merced vuelve al templo de Santa María la Mayor. Una vez restaurada por José Luis Ojeda, cuyo coste ... ha asumido la Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar, la obra vuelve a su lugar en la sacristía de la iglesia de Santa María.

La obra cuya temática es la Virgen de la Merced, una imagen de la Virgen María que abre su manto sostenido por dos angelotes que cobija a varios personajes en los que se pueden ver algunos objetos identificativos como cadenas de los cautivos y una nave. Es una obra devocional, muy posiblemente de final del siglo XIX, perteneciente a la familia de los Valenzuela, familia vinculada a la Marina y a la Legión. Rafael de Valenzuela ( 1881-1923) fue el segundo jefe de la Legión; él era de Zaragoza pero su padre era de Andújar. No se sabe cuando la familia donó esta obra a la iglesia.

En mal estado

La obra pictórica estaba en mal estado y Ojeda ha realizado un magnífico trabajo al arreglar varios desperfectos, limpiar la pintura de manchas y barnices oxidados, así como reentelarla. La pintura ha recobrado su color y luz original. Este trabajo ha durado unos cinco meses y ha sido entregada a la iglesia por la Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar.