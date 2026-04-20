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José Luis Ojeda con los miembros de la asociación junto al cuadro. ideal ANDÚJAR IDEAL

La obra pictórica La Virgen de la Merced regresa a la iglesia de Santa María

ARTE ·

Una vez restaurada por José Luis Ojeda, cuyo coste ha asumido la Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar, la obra vuelve a su lugar en la sacristía

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 20 de abril 2026, 13:06

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La obra pictórica La Virgen de la Merced vuelve al templo de Santa María la Mayor. Una vez restaurada por José Luis Ojeda, cuyo coste ... ha asumido la Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar, la obra vuelve a su lugar en la sacristía de la iglesia de Santa María.

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La obra pictórica La Virgen de la Merced regresa a la iglesia de Santa María