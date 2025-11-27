Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuria Barrios durante la explicación del contenido de su cartel. GONZÁLEZ

Un obra que muestra el arraigo y la herencia del traje de volantes

MODA FLAMENCA ·

Presentado el cartel del 15ª edición de Andújar Flamenca, obra de la artista sevillana, Nuria Barrios, que funde el patrimonio con la moda

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

La artista Nuria Barrios es la autora del cartel de la XV Edición de Andújar Flamenca que viene cargada de novedades, para conmemorar una efemérides ... ya importante que han catapultado a la Pasarela de Moda Flamenca de Andalucía Oriental, como un referente en el sector en una tierra donde el traje de flamenca resplandece en torno a su secular y querida Romería de la Virgen de la Cabeza. Se va a celebrar en la Plaza de España entre los días 6 al 8 de febrero.

