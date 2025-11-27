Un obra que muestra el arraigo y la herencia del traje de volantes

La artista Nuria Barrios es la autora del cartel de la XV Edición de Andújar Flamenca que viene cargada de novedades, para conmemorar una efemérides ... ya importante que han catapultado a la Pasarela de Moda Flamenca de Andalucía Oriental, como un referente en el sector en una tierra donde el traje de flamenca resplandece en torno a su secular y querida Romería de la Virgen de la Cabeza. Se va a celebrar en la Plaza de España entre los días 6 al 8 de febrero.

El acto de presentación del cartel se celebró este jueves en la azotea de la Casa Azul, que se está convirtiendo en los últimos meses en nudo embrionario de la vida cultural y del bullicio y la promoción de la ciudad andujareña con los representantes de las fuerzas vivas del municipio. La artista sevillana, Nuria Barrios, ya protagonizó el cartel de la Bajada de la Virgen de la Cabeza a Andújar en el año 2022. Barrios captó en su creación el entorno de la Plaza de España de Andújar, donde figura la eterna torre de la iglesia de San Miguel, «cuya geometría y volumen dialogan con los volantes y la arquitectura y la tradición popular se reflejan y se reinventan mutuamente», constató artista en su alocución.

La aparición de una mujer y una niña ataviadas con el traje de volantes representan la herencia de la moda flamenca en Andújar, «puesto que la moda infantil tiene cabida en el evento». Barrios homenajea a las mujeres que han hecho del traje de flamenca un emblema de identidad y celebración.

Las singularidades

El director general de Andújar Flamenca, Salvador Pérez, desgranó las singularidades que van a adornar la celebración de la XV Edición de Andújar Flamenca. Precisamente este célebre optometrista andujareño encarna una de las novedades, porque desde hace nos meses desempeña este cargo de responsabilidad en la celebración del evento. Pérez citó como Andújar Flamenca Baila se convertirá en el preludio del XV aniversario de Andújar Flamenca. Se celebrará el jueves día 5 de febrero de 2026 en la Plaza de España el como antesala a la Pasarela de Moda Flamenca de Andalucía Oriental. Recordó que la reconocida diseñadora de moda flamenca Pilar Vera, recibirá el premio Volante de Oro. Se trata de una de las creadoras más influyentes y consolidadas del sector, con más de cuatro décadas de trayectoria.

Salvador Pérez apuntó que el prestigioso diseñador Antonio Gutiérrez será el padrino de la próxima edición. El creador granadino, considerado una de las jóvenes figuras más destacadas del sector, destaca por su capacidad para fusionar la estética del traje flamenco con los códigos de la alta costura.

Unión institucional

El acto de presentación del cartel evidenció el triunvirato que han formado el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía que se embarcaron en la idea capitaneada por la Cámara de Comercio e Industria de Andújar, y a la que se han sumado firmas comerciales y patrocinadores como la Caja Rural de Jaén, firme colaborador de las últimas ediciones.