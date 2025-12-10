La obra del gran Luis Aldehuela se puede ver en su tierra natal

Hasta el día 31 de diciembre se puede ver en la Casa de la Cultura de Andújar la exposición de pintura y dibujo de Luis ... Aldehuela. Una treintena de obras conforman la muestra, entre lienzos y dibujos con la temática que el autor llevó durante toda su vida, con más de 500 exposiciones por toda España y cien de ellas en Madrid. Las escenas de la montería, el paisaje de la Sierra de Andújar con su fauna, retratos, bodegones acaparan esta exposición.

Luis Aldehuela nació en 1920 y se formó en la escuela de cerámica que dirigía su padre, marchando a Madrid donde estudió Bellas Artes, conviviendo con los maestros en el Museo del Prado. Es Hijo Predilecto de Andújar, dondo tiene una calle y un premio de pintura rápida lleva también su nombre. Esta exposición recuerda su obra, que los expertos catalogan de paisajística donde el bello paisaje de la Sierra de Andújar predomina sobremanera con algunos protagonistas de su fauna en los lances de la Montería, forma de caza mayor ancestral que nos lleva en su origen a tiempos medievales y que está muy presente desde octubre a febrero de cada temporada.

El retrato, el bodegón, el dibujo, el cartel, la Virgen de la Cabeza, están muy presentes en la exposición. Y todo ello para evocar a un hombre cuyo sentido creativo estuvo en su ciudad natal. Sus hijas Marién, Pilar y Alicia estuvieron presentes en la inauguración, en donde Francisco Carmona, alcalde de la ciudad elogió la labor del pintor por su vinculación a Andújar.