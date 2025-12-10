Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

PROTAGONISTAS EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN. ANDÚJAR IDEAL

La obra del gran Luis Aldehuela se puede ver en su tierra natal

CULTURA ·

La Casa de Cultura acoge hasta el día 31 de diciembre una muestra con sus bodegones, retratos y estampas monteras que el pintor andujareño llevó por toda España

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:25

Hasta el día 31 de diciembre se puede ver en la Casa de la Cultura de Andújar la exposición de pintura y dibujo de Luis ... Aldehuela. Una treintena de obras conforman la muestra, entre lienzos y dibujos con la temática que el autor llevó durante toda su vida, con más de 500 exposiciones por toda España y cien de ellas en Madrid. Las escenas de la montería, el paisaje de la Sierra de Andújar con su fauna, retratos, bodegones acaparan esta exposición.

