EDUARDO ALVARADO POSA CON SU LIBRO. ANDÚJAR IDEAL
El autor vincula su pueblo natal, Santo Tomé, al que añora, y su ciudad de adopción, Andújar, a la que quiere

Una obra que desvela la historia desconocida de la provincia de Jaén

LITERATURA E HISTORIA ·

Eduardo Alvarado presenta este viernes en Don Gome su libro, 'Baecula, la ciudad perdida' que recrea aquella importante batalla

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:02

El profesor y escritor Eduardo Alvarado presenta este viernes día 14 de noviembre, a las 19:00 horas, en la sala de caballerizas del Palacio ... de los Niños de Don Gome, su libro 'Baecula, la ciudad perdida', donde el autor va a dar a conocer las raíces de Andújar donde se levantó el pueblo ibero llamado Isturgi. Algunos habitantes de Baecula recalaron en Isturgi huyendo de la batalla que tuvo lugar entre romanos y cartagineses. El régulo de esta ciudad los acogió,

