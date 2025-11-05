El obispo de Jaén se empapa del profuso y variado arte sacro de Andújar

El obispo de Jaén, Sebastián Chico, buceó el pasado lunes en la profusión y variedad del arte sacro que atesora la ciudad, que ha ... supuesto el germen de una asociación a nivel provincial. El prelado giró una visita pastoral a algunos de los talleres de la Asociación Jiennense de Arte Sacro, ubicados en Andújar donde conoció, de primera mano, el trabajo de los principales artesanos que mantienen viva la tradición artística y devocional de la diócesis.

La jornada comenzó a primera hora en Cera Bellido, la centenaria cerería familiar donde se elaboran manualmente cirios y velas de cera virgen que iluminan templos y procesiones en toda Andalucía y buen parte de España. El obispo fue recibido por el presidente de la asociación, Pedro Palenciano, y por los responsables del taller, quienes le mostraron el proceso de blanqueado al sol de la cera virgen y, posteriormente, el método tradicional de inmersión de la mecha en la cera líquida para formar los cirios. Monseñor Chico destacó, «la belleza de un oficio humilde, que transforma la cera en luz para la oración y la liturgia». Posteriormente, se trasladó al taller de bordado de Pedro Palenciano Olivares, reconocido artesano del bordado en oro a nivel nacional. Allí contempló de cerca piezas en ejecución destinadas a hermandades de Huelva y Jaén, y observar la meticulosa labor que se mantiene con las mismas técnicas y materiales desde la Edad Media. También apreció la faceta de proyectista de este artesano, que realiza diseños de enseres procesionales para toda Andalucía. El obispo fue testigo de los detalles del proyecto del futuro paso procesional de Nuestra Señora del Socorro, que se integra en la Cofradía del Gran Poder.

Cerámica

La tercera parada tuvo lugar en el taller de cerámica de Pedro José López, donde el barro cobra vida entre las manos del maestro alfarero. López mostró al prelado el proceso de torneado y el característico acabado esmaltado de las piezas tradicionales de Andújar, que incluyen jarras grutescas, murales devocionales y piezas litúrgicas en cerámica. El obispo valoró, «la continuidad de una tradición que convierte la tierra en testimonio de fe y cultura».

A continuación, visitó la Orfebrería Capilla, especializada en piezas litúrgicas y ornamentales para hermandades. Sebastián Chico quedó admirado de las custodias y candelabros, elaborados con precisión y detalle en metales nobles.

Manuel López Pérez

Finalmente, el recorrido concluyó en el taller del escultor Manuel López Pérez, punto de interés artesanal reconocido por la Junta de Andalucía. El obispo se interesó por los modelos y bocetos del artista, autor de importantes esculturas sacras, como la pila bautismal de la Catedral de Jaén, la sede episcopal o el proyecto del monumento conmemorativo del VIII Centenario de la Virgen de la Cabeza. También en este taller pudo apreciar las tallas de Juan Carlos García, tallista que destaca por la originalidad de sus acabados aplicados al arte sacro.