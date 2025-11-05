Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro José López, Pedro Palenciano y monseñor Chico en el taller de cerámica del primero. DIÓCESIS DE JAÉN

El obispo de Jaén se empapa del profuso y variado arte sacro de Andújar

PATRIMONIO ·

Sebastián Chico quedó admirado de la cera, la orfebrería, la cerámica, y la escultura de la tierra que se convierte en fe y liturgia en muchas partes

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:04

Comenta

El obispo de Jaén, Sebastián Chico, buceó el pasado lunes en la profusión y variedad del arte sacro que atesora la ciudad, que ha ... supuesto el germen de una asociación a nivel provincial. El prelado giró una visita pastoral a algunos de los talleres de la Asociación Jiennense de Arte Sacro, ubicados en Andújar donde conoció, de primera mano, el trabajo de los principales artesanos que mantienen viva la tradición artística y devocional de la diócesis.

