Nunca luce a gusto de todos

Está visto que salvo ciudades como Málaga o Vigo, la iluminación extraordinaria de Navidad no concita el beneplácito total de los vecinos de las distintas poblaciones, todo es con el color (político) con el que se mira. Claro que en alguna que otra ocasión se da motivo para ello. Es lo que ha ocurrido con ese solitario, tipo cactus que se coloco en la Plaza de España, un a diáfana plaza, cuya fachada del Palacio Municipal ha quedado iluminada con exquisitez y buen gusto, dejando ver la magnífica perspectiva que posee. Pero como en algo hay que meter la pata, pues allá que se colocó ese solitario entre abeto y ciprés. Pero como rectificar es de sabios, por una vez y sin que sirva de precedente, los comentarios en las redes sociales han hecho un efecto positivo y el pinito solitario se trasladó a un sitio menos cantoso y se le dio otro aspecto.

El porqué de haber dejado diáfana la Plaza de España se ha sabido después, cuando se ha celebrado la «zambomba» flamenca, otra novedad de las actividades de la programación municipal navideña, que aunque importada, aquí copiamos hasta del «catón», tuvo el exitoso de público que se esperaba, porque aquí lo novedoso ni te digo como gusta y el Instituto Andaluz del Flamenco acertó con la elección del lugar.

Lo cierto es, ya lo apuntábamos la pasada semana, que al haber extendido en los espacios de diferentes calles y plazas y celebrar al aire libre gran parte de las actividades navideñas, ha hecho que las calles aparezcan más concurridas que otros años por estas fechas. El largo puente de la Constitución-Inmaculada ha sido un bullir de vecinos y forasteros, con el consiguiente beneficio económico. A los iliturgitanos nos gusta la calle y si nos dan un motivo para estar en ella, ni lo dudamos. Además las temperaturas han colaborado, aunque es verdad que estamos más que necesitados de lluvia; pero como eso no depende del gobierno municipal de turno, aprovechamos lo que nos ofrecen. Este año, incluso la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza ha conseguido un espacio de Caridad de lo más atractivo por su situación que además ha completado con entretenimientos mecánicos y plásticos para los más pequeños, lo que suma también a la concurrencia de los mayores.

Está claro que pese a todo ello, a la oposición mayoritaria, es decir el PSOE la programación no le parezca de lo más acertada y la califique de «pobre», además de con improvisaciones y como no, la recurrencia a que no se ha consensuado con los comerciantes, pues quien esto afirmaba no era otro que el anterior edil de Comercio José A. Oria. Oria recurrió a dos ejemplos, el que la Corredera de Capuchinos no tuviera fuegos artificiales, cuando da la casualidad que a gusto de los iliturgitanos es la avenida mejor y más atractiva iluminada y la falta de ornamentación de la Plaza de España, donde después del fiasco del «pinito» , felizmente solucionado, luce un Palacio Municipal con todo acierto iluminado, pero no ven acertado que el iluminado árbol de Navidad se haya trasladado unos metros más adelante, concretamente a la Plaza de la Constitución. El que se haya decidido que la recién modelada Plaza de España luzca así, por el actual gobierno municipal, no es del agrado del anterior, cuando debían sentirse orgullosos pues es suya la obra y, además, derivar el Mercadillo Medieval a la Plaza Rivas Sabater, ha supuesto, según los comerciantes él no dejar siempre muerta esta parte del Centro Comercial y volver a darle vida a una calle San Francisco que ha ido perdiendo su valor y que esperan lo recuperen de forma total, cuando finalicen las obras de la Plaza Vieja, que según calendario, deben entregarse el día 31 de este mes de Diciembre y en ello están.

Fuera de la programación navideña, el PSOE local continúa con su campaña sobre el incremento de las listas de espera en el Hospital Alto Guadalquivir, con protesta a las puertas del centro médico; mientras que desde la Delegación de la Junta se manifiesta que nuestro hospital es una con los mejores datos del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Y donde sí que avanzamos es en el mundo del toreo, en el que Andújar, con paso firme, va recuperando el sitio que nunca debió perder. Cuestión de colaboración y entendimiento entre buen empresario y Ayuntamiento, pese a que el coso taurino es propiedad particular.