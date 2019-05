El número de habitantes sigue bajando en Andújar y el último padrón señala la cifra de 37. 144 personas TÓNICA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS Estos datos se ofrecieron en el último pleno municipal ordinario de este mandato JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Viernes, 17 mayo 2019, 13:38

La última sesión ordinaria de este mandato que celebró ayer la Corporación Municipal sirvió para realizar algunas modificaciones de crédito que irán destinadas a las modificaciones en el Parque de Colón y el incremento de partidas para acometer varios proyectos. La Corporación dio luz verde por unanimidad a la modificación del contrato de la gestión interesada con la ampliación de la gestión de la piscina al aire libre durante los tres próximos veranos. También se aprobó por consenso la rectificación y actualización anual del Inventario de Bienes Municipal de 2018.

La sesión dio plenaria dio cuenta del padrón de habitantes del municipio a fecha de 1 de enero de 2019 que establece un censo de 37.144 habitantes lo que supone un descenso de 371 habitantes respecto a 2018. Este asunto no generó ayer debate, pero si el año pasado suscitó una polémica porque con los 37.525 habitantes de 2018, IU denunció un descenso de 636 habitantes respecto a 2017. La coalición de izquierdas lo atribuyó a la falta de empleo. El gobierno reaccionó esgrimiendo que se habían depurado los padrones municipales «al detectar que se habían empadronado hasta 40 personas en una misma vivienda». También lo adujo al descenso de la natalidad.

La concejala de Bienestar Social, Josefa Jurado explicó la modificación del Plan Local de Intervención de la zona desfavorecida del Polígono Puerta de Madrid para adaptar los proyectos a los nuevos plazos de ejecución. Los grupos políticos refrendaron la declaración del carácter social de la Escuela de Verano Municipal.

Ayuda a domicilio

Izquierda Unida planteó en el capítulo de ruegos y preguntas el nuevo contrato del servicio de Ayuda a Domicilio. Su portavoz, Juan Francisco Cazalilla, indicó al alcalde que llevase la gestiones ante la Junta de Andalucía y el Gobierno central para que se mejoraran las condiciones laborales. El alcalde incidió que en este mandato se ha incrementado el servicio y se ha normalizado el pago con la empresa. Abogó por el incremento del precio en Ley de la Dependencia «será la próxima Corporación la que encauce las negociaciones», sugirió el primer edil, aunque matizó que su gobierno ya ha llevado a cabo las negociaciones.

El pleno de ayer supuso la despedida en público de los ediles Curro Martínez (PP), María Quirós (PP), Nuria Rodríguez (PSOE) y también lo hizo la edil de Medio Ambiente, Candela Fuentes, entre lágrimas. No repetirán en las listas como la concejala del PP, Rosa Fernández de Moya, que no asistió al pleno, aunque ya lo anunció por redes sociales. Hablaron todos los portavoces menos los del grupo de no adscritos, porque entendieron que no se les dio la palabra para su asombro. El portavoz de la plataforma de la carretera de Valtodano, Bernardo Pérez, pidió a la próxima Corporación el arreglo de la carretera. Lo ha pedido en todas las sesiones y puede ver satisfecha su demanda pronto.