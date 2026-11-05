Los nuevos contenedores mejoran el acopio de residuos en Andújar

La concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, está poniendo en servicio los nuevos contenedores de recogida de residuos que sustituyen a los anteriores, una ... renovación que supone una mejora significativa en la capacidad, funcionalidad y eficiencia del servicio municipal y un avance en la recogida de la basura.

El alcalde, Francisco Carmona, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, informó ayer sobre la puesta en servicio de este material, que contempla la instalación de 175 contenedores de carga lateral de 3.000 litros y 250 contenedores de carga trasera de 1.200 litros. En conjunto, los nuevos dispositivos ofrecen una capacidad cercana al millón de litros, prácticamente el doble de la que proporcionaban los 1.200 contenedores de 800 litros que estaban instalados anteriormente.

Durante la comparecencia, el primer edil andujareño destacó que esta renovación supone «un importante servicio» para la ciudad, tanto por el incremento de capacidad como por las mejoras que incorporan los nuevos dispositivos para facilitar su utilización y mantenimiento. Ahora solo falta que la ciudadanía se adapte a su manejo. En este sentido, Carmona ahondó en el esfuerzo que ha realizado el Consistorio por la mejora de la limpieza en la ciudad.

Los contenedores de carga lateral, con 3.000 litros de capacidad, equivalen prácticamente a cuatro de los antiguos y cuentan con un sistema de vaciado independiente de la abertura que utilizan los ciudadanos, lo que favorece unas mejores condiciones de limpieza e higiene. Además, incorporan un pedal que permite abrirlos sin necesidad de tener que tocar la puerta. Su recogida se realiza mediante un nuevo camión que funciona únicamente con un solo conductor.

Por su parte, los contenedores de carga trasera, de 1.200 litros, ofrecen un 50 % más de capacidad que los anteriores. También disponen de una apertura de vaciado independiente y una semitapa más pequeña y ligera para los usuarios, que incorpora un mecanismo hidráulico para facilitar el cierre y reducir el ruido en las calles y barrios.

Refuerzo de los servicios

La puesta en marcha del nuevo sistema de recogida también permite reorganizar los recursos humanos y ampliar otros servicios municipales. Los dos operarios que anteriormente acompañaban al camión de recogida lateral se incorporan ahora a un servicio específico de refuerzo en los polígonos industriales, junto a otro vehículo. Este equipo realizará trabajos de recogida de muebles, enseres y residuos, mejorando la atención a estas zonas empresariales y ampliando la capacidad de respuesta del servicio municipal. Carmona señaló que mantener una ciudad limpia es una responsabilidad compartida y apeló a la colaboración ciudadana para hacer un uso adecuado de los nuevos contenedores.