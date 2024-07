La nueva tasa de recogida basura genera discrepancias en la Corporación Municipal

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Domingo, 28 de julio 2024, 13:50 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Una nueva tasa para la basura, que ha desatado la discrepancia en el seno de la Corporación Municipal andujareña.

El concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, contextualizó la introducción de esta ordenanza, acogiéndose a la ley 7/ 22 de Residuos y Suelos Contaminados que exige a las entidades locales que se adapten a la normativa europea. «La anterior ordenanzas llevaba sin modificarse uno 20 años y la actual es mucho más dinámica y realista de cara a la gestión ciudadana», justificó el edil de Medio Ambiente.

Por su parte, el edil de Hacienda, Manuel Fernández, recordó que los ayuntamientos están obligados por ley hasta abril de 2025 a establecer una prestación patrimonial de carácter público no tributario que permite implantar un sistema de pago en función a la cantidad de residuos sólidos generados, «se persigue la reducción de los efectos negativos de la gestión de los residuos que son una fuente de emisión de gases invernadero», especificó Fernández, quien habló de una menor producción de residuos por parte de la ciudadanía y empresas, «así como un tratamiento más eficiente en la incineración y recuperación y además, esta tasa no podrá ser deficitaria, por lo que el Ayuntamiento no podrá seguir financiando parcialmente el coste del servicio con el resto de recursos generales del municipio y la tasa debe reflejar el coste real del servicio», añadió el edil responsable de las finanzas municipales.

Manuel Fernández afirmó que esta Ordenanza supondrá un coste adicional a las arcas del Ayuntamiento de 396.000 euros. Se establecerán tarifas por calles y habrá una serie de bonificaciones para jubilados y exenciones para asilos, conventos, centros de enseñanza y familias numerosas. También comporta la derogación de las anteriores ordenanzas de recogida de residuos y de compostaje

Oposición

El concejal de Izquierda Unida-Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, apuntó que la normativa pretende fomentar la reutilización del reciclado de residuos y se engloba en la lucha contra el cambio climático. Pero por contra, atajó que va a suponer un gran esfuerzo para la ciudadanía, porque la tasa sube un 20%, según los cálculos aportados por el concejal del grupo de izquierdas. Detalló que los ciudadanos van a pagar entre cuatro y ocho euros más de basura, según en la zona en la que vivan.

La edil de Andalucía Por Sí, Encarna Camacho, lamentó que en el último año se hayan subido las tasas del agua, alcantarillado y basura. Anticipó que Andújar no cuenta con la infraestructura para desplegar esta normativa. «No hay contenedores de textil, de aceite refinado y los puntos limpios no tienen capacidad», enumeró Camacho. Dijo no entender que los vecinos y vecinas tengan que pagar más por esta tasa. Invitó a trabajar por la normativa.

Vox también criticó una subida generalizada de los impuestos en la ciudad. Abogó porque esta tasa fuera más ecuánime. Su portavoz, María Peinado, apuntó que se debe retribuir a la ciudadanía por el reciclaje.

El PSOE rechazó que la normativa le suponga un coste a la ciudadanía y vio desmesurado que los ayuntamientos tengan que asumir los costes. Expuso que la Diputación establece subvenciones para mitigar el impacto.

El concejal de Medio Ambiente señaló que el municipio dispone de varios contenedores de reciclaje distribuidos por todo el municipio y pidió también la implicación de la Diputación Provincial de Jaén y del Gobierno central en la co-financiación de la gestión de los residuos sólidos en los municipios.