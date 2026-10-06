La nueva directiva del IES Jándula proyecta la excelencia y la diversidad

El delegado de Educación, Francisco José Solano, destacó ayer la apuesta que realiza la Consejería de Educación mediante la puesta en marcha del segundo Plan ... de Bioclimatización, «con el que se pretende mejorar el confort térmico de los centros educativos de la provincia de Jaén». A sí lo señaló durante la apertura del curso escolar 2026/2027 en el IES Jándula de la ciudad, uno de los centros de la provincia en los que se desarrollará una de las 17 actuaciones contempladas en este plan. En el acto, estuvo acompañado por el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, y la directora del centro, María Aránzazu González.

Solano subrayó que la mejora de las condiciones de los centros educativos constituye una prioridad para la Consejería de Educación, «con actuaciones dirigidas a favorecer espacios más confortables y adecuados para el desarrollo de la actividad docente». En este sentido, señaló que la actuación prevista en el IES Jándula se enmarca en el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de las infraestructuras educativas y con la adaptación de los centros a las necesidades actuales de la comunidad educativa. La bioclimatización llegará a varios centros.

El delegado puso en valor la labor que desarrolla el IES Jándula como referente educativo de la ciudad y subrayó la importancia de contar con centros que ofrecen una formación integral, adaptada a las distintas etapas y necesidades del alumnado. El IES Jándula cuenta actualmente con más de 700 alumnos y alumnas, de los que cerca de 250 cursan enseñanzas de Formación Profesional, y dispone de una amplia oferta educativa que incluye seis ciclos formativos, «contribuyendo de este modo a mejorar las oportunidades de formación y de acceso al mercado laboral de los jóvenes de Andújar y su entorno», constató Francisco José Solano.

Reconocimientos

El acto de apertura del curso sirvió para reconocer el esfuerzo y los resultados académicos del alumnado del centro, con la entrega de las distinciones correspondientes a los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria del curso 2025/2026 a Daniel Torrellas y Jesús Tort, que actualmente cursan 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología en el propio IES Jándula.

La jornada incluyó, además, un reconocimiento a la trayectoria del profesor del IES Jándula Manuel Barbero, por su compromiso educativo y ambiental al frente del proyecto Eco-Lince, una iniciativa desarrollada en el IES Jándula desde el curso 2009/2010 y basada en el diseño, construcción, pruebas y conducción de vehículos ecológicos para participar en competiciones de automóviles eficientes y de bajo consumo. El proyecto persigue la innovación en la concepción de prototipos capaces de consumir la menor cantidad de energía posible para recorrer una determinada distancia, combinando conocimientos técnicos, creatividad, trabajo en equipo y concienciación medioambiental.

La directora, Aránzazu González, señaló que el acto de ayer responde a los cambios que va a introducir en el centro educativo el nuevo equipo directivo que ella preside, «queremos poner en valor la excelencia, los proyectos educativos, nuestra diversidad y acercar el centro a la sociedad y a las familias», constató. El alcalde, Francisco Carmona, insistió al delegado de la importancia que posee la climatización de los centros educativos y destacó la apuesta en este sentido de la Junta. Pidió mayor apuesta por los ciclos formativos en el municipio. Ensalzó el proyecto del vehículo Lince del IES Jándula.