Mientras la ciudad deja semidesierta sus calles en las tardes del mes de agosto, la Sierra, lo que aquí popularmente denominamos viñas, se pueblan de vecinos y hasta de los llamados forasteros. Con casi mil edificaciones en el entorno serrano, la población se refugia en ellas, en busca, sobre todo del frescor de la noche; para el día el baño en las piscinas, que, hasta el momento no han sufrido, en exceso, la escasez de agua. Y mientras las calores aprietan, inmersos en yo no sé ya que ola, una nueva celebración multitudinaria se ha preparado y que tendrá lugar en la noche del próximo 11 al 12. Será el 796 aniversario de la aparición de la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza al Pastor de Colomera. Como es habitual, es la Cofradía Matriz, junto a la Comunidad Trinitaria de la Basílica Real Santuario la que se encarga de la organización de los actos a celebrar. Pero como toda concentración multitudinaria requiere de la implicación del Ayuntamiento y la Junta Local de Seguridad Ciudadana para la coordinación de todos los efectivos que aportan las administraciones.

Un bordado de Concha Mármol es el cartel de la Aparición, elección de la junta de gobierno de la Cofradía Matriz, donde no es habitual que presida, por primera vez, como nuevos, tanto el presidente, como la hermana mayor. Será Manuel José Gómez e Isabel Moya quienes tendrán el privilegio de portar la sagrada imagen y hasta un también nuevo alcalde, Francisco Carmona. Los actos, que se iniciarán a media tarde, en el entorno del templo, tendrán como eje central, la celebración de la Eucaristía, por parte del obispo de la Diócesis y posterior procesión. La madrugada es la hora marcada para que la imagen de la Morenita vuelva a estar entronizada en su camarín. El que sea casi fin de semana hace prever la concentración masiva de devotos y peregrinos. Además de los efectivos municipales, medio centenar, el Ayuntamiento ha contratado una ambulancia UVI móvil con un médico, un enfermero y dos técnicos de transporte sanitario, que se ubicará en el área de asistencia sanitaria de Protección Civil. Protección Civil desplegará cinco técnicos de emergencias sanitarias, cinco socorristas, dos operadores de radio y ocho voluntarios, quienes contarán con cinco todoterrenos, dos motocicletas enduro con desfibrilador externo semiautomático y otras dos estándar. La Junta de Andalucía y reabrirá el vado del rio Jándula. Precaución para evitar incendio en una zona más que seca.

Y mientras y a pesar de las altísimas temperaturas, la vida sigue en la ciudad. En especial, se deja notar el plan de choque de limpieza vial y en los polígonos industriales, donde los ocupantes andaban ya un tanto cansados de quejarse del abandono en el que durante años han estado sometidos. Pero como nunca llueve a gusto de todos, la verdad es que no llueve, ahora nos quejamos, en las redes sociales, del ruido que hacen las maquinas al limpiar, como si no hiciera falta. Es algo, el mantenimiento y la limpieza, que el anterior gobierno municipal echó en el olvido, en una ciudad que siempre se caracterizó por su limpieza. Bien es verdad, que en eso los vecinos tenemos mucho que aportar: bueno es no ensuciar. Para refrescarse, amén de las piscinas, nuestra «playa», que este año se publicita en cuantas actividades a realizar. El embalse del Encinarejo, es desde su apertura al baño el pasado día 15 de julio, el foco de atracción turística y de actividades de naturaleza del parque natural Sierra de Andújar en esta época estival y, además, está siendo epicentro de varias actuaciones, aparte de los bañistas de varios lugares que congrega, atraídos por los encantos de sus parajes y la biodiversidad. Se quiere acometer durante esta temporada de baño la instalación de un embarcadero o pantalán para las empresas de turismo activo y se van mejorar los servicios públicos y el de socorrismo. Y todas estas actuaciones de cara a la aspiración municipal de conseguir la bandera azul, un distintivo que podría colocar a Andújar en el mapa como referente turístico y también de conservación medioambiental.