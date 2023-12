«Sin noticias» del grado medio para el Conservatorio Elemental de Música en la zona

Ni las marchas reivindicativas organizadas este año, ni las mociones institucionales aprobadas en el Ayuntamiento, ni las palabras de elogios pronunciadas por representantes políticos en el concierto que celebró el Conservatorio Elemental con motivo del concierto de Santa Cecilia, ni las emotivas palabras de su director ese día, ni las reuniones que están manteniendo responsables del Conservatorio con cargos de la Junta de Andalucía a nivel provincial y que jóvenes del entorno tengan que abandonar sus estudios musicales o desplazarse a otros conservatorios, no están siendo suficientes para que se consume la reivindicación de hace décadas de la consecución de la enseñanzas profesionales en el municipio iliturgitano y su comarca.

El alcalde, Paco Carmona, señaló en el último pleno ante las preguntas de los miembros de la Asociación de Padres y Madres del Conservatorio, que en los Presupuestos de la Junta no hay consignación presupuestaria para esta petición, «pero siempre hay partidas genéricas para contrataciones de profesorado», matizó, aunque el regidor reconoció «no saber nada». Eso sí, Carmona esgrimió que el Conservatorio Elemental de Música Juan de Castro, «aglutina a un importante número de alumnos, con una gran calidad, como he tenido la oportunidad de comprobarlo en las actuaciones a las que he asistido», reconoció Carmona ante la directiva del Ampa.

Reacciones

Tras la manifestación que se produjo el pasado día 4 de noviembre en la ciudad, la portavoz de Andalucía Por Sí, Encarna Camacho, ofreció una rueda de prensa conjunta con el presidente del AMPA del Conservatorio 'Maestro Perales', Alfonso Ortega, para anunciar la presentación de una nueva moción en el Ayuntamiento, que se convirtió en institucional. Ambos anunciaron que se iban a recrudecer las medidas de protesta en la ciudad.

El edil socialista, José Antonio Oria, recriminó en una reciente comparecencia pública al alcalde, que no estuviera en la manifestación que se organizó desde el Conservatorio el pasado día 4 de noviembre, «y si tenga tiempo de coger un autobús para ir a las manifestaciones de Madrid y Sevilla». Oria rememoró como el Conservatorio se puso en marcha con un gobierno socialista.

El Ayuntamiento de Andújar instó el pasado mes de marzo a la Junta de Andalucía la implementación de Enseñanzas Profesionales de Música en el Conservatorio Elemental Juan de Castro, a través de una moción institucional. En este sentido, el Consistorio mostró su apoyo a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 'Maestro Perales' del Conservatorio, que viene reclamando desde la década de 1990 a las administraciones competentes la puesta en marcha de las medidas necesarias para el aumento de plazas vacantes y especialidades, con el objetivo de alcanzar el número de alumnos y alumnas requerido para implantar el Grado Profesional.

La fórmula en la que se basa la demanda es a la ampliación de especialidades en el Conservatorio Elemental de Andújar, que propiciaría más plazas para el alumnado, y sentaría las bases a las condiciones necesarias que el centro Juan de Castro pasara a convertirse en un Conservatorio de Enseñanzas Profesionales. Las peticiones se agarran a que el Conservatorio de Andújar presta sus servicios al alumnado de la comarca.

Los otros proyectos pendientes según IU-Unidas Podemos La profesionalización de las enseñanzas musicales en la ciudad es uno de los proyectos pendientes que el Ayuntamiento sigue reclamando a la la Junta, tras una moción que presentó el grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos con Andújar. La coalición de izquierdas pide a la Administración Autonómica consignaciones presupuestarias para reindustrializar el munipio, para un Plan de Dinamización Turística, para la ampliación de las especialidades del Hospital Alto Guadalquivir, comprendiendo la Unidad de Diabetes, Alergología, Neurología, Oncología y Hemodiálisis, el arreglo y rehabilitación del Puente Romano sobre el río Guadalquivir a su paso por Andújar, el adecentamiento de la carretera A-6177 de Andújar-Puertollano hasta el límite con la provincia de Ciudad Real, la construcción de las depuradoras de aguas residuales en Los Villares, San José Escobar, Vegas de Triana, Llanos del Sotillo y La Ropera, entre otros proyectos exigidos largamente en la ciudad.