Con nombre y apellido

Es un dicho de la clase política, cuando llegan estas fechas, fechas de Presupuestos de las Administraciones, que lo que no están en ellos, no existen. Pues bien, he aquí que la Junta de Andalucía y el gobierno del PP se han propuesto que el personal andaluz conozca el contenido de sus Presupuestos, no sólo provincializados, sino localizados, es decir, localidad por localidad, con nombres y apellidos y así de camino, si alguno de ellos no se ejecuta, el andaluz de a pie puede decirle abiertamente que tal o cual proyecto no se ejecutó, donde está la cantidad asignada.

Para ello, primero institucionalmente, el delegado del Gobierno Jesús Estrella y el alcalde Paco Carmona, en el Ayuntamiento, oficializaron el contenido de esos Presupuestos, destino Andújar y su localidad, y después la diputada autonómica Lola Martin, en la sede del PP, con el alcalde vino a remachar lo ya expuesto. Bienvenido sea un Plan de Empleo que se sumará al municipal y que viene como agua de mayo, en una ciudad donde no es precisamente empleo lo que sobra.

Al igual que el Plan de Empleo Joven y vivienda pública que, junto a proyectos tan atascados como la apertura de las vías pecuarias, vienen a dinamizar el municipio iliturgitano. Entre los 20 millones de euros, destinado a una decena de proyectos, ya hay quien pone peros a la construcción del (CECOP) en el entorno del Santuario, como algo innecesario para 'tres días' de Romería; y me pregunto si han preguntado a quienes van a prestar sus servicios si lo hacen en las mejores condiciones o si es rentable el montar y desmontar cada año unas infraestructuras, que si se hacen con cierta calidad cuestan lo suyo.

Si hubiera sido en otro paraje andaluz, con otra romería, que también tendrá el suyo, habríamos sacado la vena comparativa de porque aquella si y esta no, pero somos así; el que tiene su techo , no piensa en el techo de los demás, que para más inri van a trabajar y quien ha dicho que sólo se va a utilizar los tres días romeros sino que también se pondrá al servicio de la ciudad de Andújar y del Ayuntamiento para que pueda tener actividad todos los días del año. También una importante inversión para depuración de aguas de los núcleos de población, que viene siendo una de aquellas viejas reivindicaciones, de la lista de las cincuenta, que ya van quedando menos. Que los de más de 7.000 sanitarios que se incorporaran a la Comunidad de Andalucía, algunos pillaremos para el Alto Guadalquivir y que podamos hacer uso de la resonancia magnética, sin desplazamientos a la capital es algo que Lola Martin y el alcalde no ponen en duda, como el delegado Estrella lo hace con los tres millones de euros para la finalización de la ampliación de capacidad de la A-311 y, además, se incluyen 250.000 euros para la redacción del proyecto de la segunda fase de esta actuación, que abarcaría desde Lahiguera hasta Jaén capital, que se empeña la oposición en llamar chapuza, porque no se está convirtiendo en autovía; y es que del dicho al hecho va mucho trecho y en este caso dificultades con las que no se esperarían encontrar.

Es cierto que no son grandísimos proyectos, porque aquí todo el mundo espera el milagro de la gran industria, pero no asumimos que cuando tenemos una que lo pueda ser, le ponen los antecesores carretera y manta para que se vaya a otra población y recuperar un entuerto es alto difícil. Mientras, seguiremos siendo la ciudad del comercio, que es el que lidera, y con holgura, la actividad económica local, según El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Gracias a que en los últimos tiempos hemos crecido en plazas hotelera, no sólo con pisos turísticos , sino con hoteles, podemos hoy albergar a un personal que antes sólo iba de paso, sin pernoctar en la ciudad; hoy ese hándicap está casi solucionado.

Como esta casi solucionado, al menos todas la formaciones políticas, menos Vox están de acuerdo en que la CGH ofrezca soluciones para acabar con las riadas y que se cambie el Plan de General de Ordenación Urbana para evitar edificaciones en zonas inundables, como ha propuesto IU-Podemos. Lo de Valencia está haciendo recapacitar. No en vano, aquí el gobierno municipal y el alcalde Paco Carmona, pusieron pie en polvorosa para limpiar los arroyos que ponen en peligro los barrios y núcleos de población de Andújar, los Villares y San José Escobar, cercanos a esos arroyos.