Esta noche arranca la Feria con el encendido y la cena de los mayores

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:05

Hoy miércoles día 3 de septiembre arranca la Feria y Fiestas en Honor de San Eufrasio, que tendrá como plato fuerte la convivencia anual de los mayores en la Caseta Municipal, a partir de las 10 de la noche. Esta actividad está organizada por la concejalía de Inclusión y Bienestar Social y colabora Atende. Las personas participantes degustarán el tradicional canto iliturgitano en una entrañable noche amenizada por la orquesta Jardín Sur.

El pasacalles de la Escuela de Danza de Sandra Almeida, precerá al alumbrado extraordinario ya en la medianoche. En esta primera jornada se establecerá el Día del Niño, con descuentos especiales en las atracciones. En la Caseta de la Federación de Peñas actuará Miriam Barrera. Por la mañana, la plaza de abastos acoge la tradicional sardinada para los clientes, una actividad que organiza el colectivo que agrupa a los vendedores para abrir la feria y fidelizar aún más con sus clientes.

Varios frentes

Esta Feria tiene varios enclaves y diversos lugares de actuación. Coincide de nuevo con el icónico evento del mundo del caballo como es Anducab, que tendrá lugar en los Jardines de Colón. El ferial de la Avenida de Lisboa integrará con 16 casetas hasta la rotonda, por lo que se ha experimentado un importante repunte. Este año en la caseta de la Federación de Peñas se va desarrollar el concurso de trajes de gitana y de flamenca, por lo quese va a incardinar la Feria con la tradición de la moda flamenca en la conocida 'Noche de Volantes'. El coso centenario va a acoger dos espectáculos taurinos, el concurso de recortadores del viernes día 5 de septiembre y la corrida de toros del sábado día 6 con la presencia de Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Marco Pérez. Otro aliciente será el concierto de una figura de la canción en la SAFA como es Antoñito Molina este sábado por la noche. Los fuegos artificiales se desarrollarán en las inmediaciones de la piscina climatizada donde de lanzarán 300 kilos de pólvora en la última noche.

El mundo del caballo, tan enraizado a su secular romería, tendrá un gran impacto de la agenda, donde una amalgama de actividades otorgarán brillantez y prestancia al sector ecuestre. El sábado día 6 de septiembre, se va a celebrar el Paseo a Caballo, a partir de las 12 del mediodía. Ese mismo día, tendrá lugar el concurso de atalajes, que organiza la peña Los Romeros 'El Madroño'.

El domingo día 7 de septiembre volverán a abundar las actividades en torno al mundo del caballo, porque ya a primera hora se va a desarrollar la tradicional y veterana carrera de cintas a caballo en la Avenida de Estrasburgo, organizada por la peña Los Romeros, que servirá de antesala al concurso y paseo de enganches por el recinto ferial de la Avenida de Lisboa.

