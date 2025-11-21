Los niños y niñas de la ciudad conocen sus derechos mediante la diversión

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Bienestar, Inclusión Social y Familias, ha celebrado hoy una gran jornada con motivo del Día ... Mundial de la Infancia, reuniendo a alrededor de 600 alumnos de primero y segundo de Educación Primaria en el Pabellón Ferial.

Durante la actividad, los niños y niñas han participado en manualidades relacionadas con los derechos y responsabilidades de la infancia, teatro de títeres, pintacaras, tatuajes temporales, fotocalls y atracciones hinchables, combinando aprendizaje y diversión en un entorno educativo y lúdico.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmnoa, ha destacado que «queremos que los niños y niñas de Andújar vivan de manera práctica y divertida sus derechos, y que sientan que su voz cuenta en nuestra ciudad», subrayando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de políticas y acciones que garanticen los derechos fundamentales de la infancia.

Además, todos los centros educativos de la ciudad han recibido previamente libros de actividades pedagógicas, con los que el alumnado ha trabajado sobre sus nderechos y responsabilidades antes de participar en la jornada.

Esta actividad forma parte del esfuerzo municipal por fomentar la participación infantil y revitalizar el Consejo Local de Infancia, herramienta que permite a los más pequeños expresar sus ideas y participar activamente en la vida de la ciudad.