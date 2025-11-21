Los niños y niñas de la ciudad conocen sus derechos mediante la diversión
DÍA MJUNDIAL DE LA INFANCIA ·Cientos de escolares disfrutan de actividades educativas y de ocio en elPabellón Ferial
ANDÚJAR IDEAL
ANDÚJAR
Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:14
El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Bienestar, Inclusión Social y Familias, ha celebrado hoy una gran jornada con motivo del Día ... Mundial de la Infancia, reuniendo a alrededor de 600 alumnos de primero y segundo de Educación Primaria en el Pabellón Ferial.
Durante la actividad, los niños y niñas han participado en manualidades relacionadas con los derechos y responsabilidades de la infancia, teatro de títeres, pintacaras, tatuajes temporales, fotocalls y atracciones hinchables, combinando aprendizaje y diversión en un entorno educativo y lúdico.
El alcalde de Andújar, Francisco Carmnoa, ha destacado que «queremos que los niños y niñas de Andújar vivan de manera práctica y divertida sus derechos, y que sientan que su voz cuenta en nuestra ciudad», subrayando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de políticas y acciones que garanticen los derechos fundamentales de la infancia.
Además, todos los centros educativos de la ciudad han recibido previamente libros de actividades pedagógicas, con los que el alumnado ha trabajado sobre sus nderechos y responsabilidades antes de participar en la jornada.
Esta actividad forma parte del esfuerzo municipal por fomentar la participación infantil y revitalizar el Consejo Local de Infancia, herramienta que permite a los más pequeños expresar sus ideas y participar activamente en la vida de la ciudad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión