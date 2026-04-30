Niña Pastori vendrá la Feria de Septiembre de Andújar

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado el concierto de Niña Pastori como uno de los principales atractivos de la Feria y Fiestas en honor a ... San Eufrasio 2026.

La actuación tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en el recinto del campo de fútbol de SAFA, en el marco de la gira que la artista desarrollará por distintos puntos del país.

El concejal de Festejos, Antonio Torres, ha destacado que se trata del «concierto estrella o el concierto más fuerte en torno al que va a girar la programación de la feria de septiembre», subrayando la relevancia de contar con «una artista de primerísimo nivel que va a estar en muchísimas capitales de provincia y festivales».

Torres ha señalado que la presencia de la artista en Andújar ya había generado expectación tras su aparición en redes sociales anunciando su gira, en la que figura la ciudad como parada confirmada. Asimismo, ha valorado la oportunidad de acoger este evento.

El concierto se celebrará en el campo de fútbol de SAFA, espacio cedido por las Escuelas Profesionales SAFA, a quienes el concejal ha trasladado el agradecimiento municipal «por facilitarnos nuevamente este recinto, como ya ocurrió el pasado año».

Las entradas se pondrán a la venta hoy a partir de las 18:00 horas a través de las páginas web oficiales de la artista y de la promotora, con un precio de 25 euros másgastos de gestión. Además, desde el 15 de agosto podrán adquirirse de forma presencial en la Oficina de Turismo de Andújar al mismo precio, sin gastos adicionales.

El responsable municipal ha explicado que el adelanto de este anuncio responde a la intención de facilitar la planificación del público interesado y favorecer la adquisición anticipada de entradas. En este sentido, ha mostrado su confianza en que el concierto registre una alta asistencia, señalando que «es un espectáculo del gusto de la ciudad de Andújar» y animando a la ciudadanía a respaldar este tipo de propuestas culturales.