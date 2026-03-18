Naturgy invierte 85 millones de euros en tres nuevas plantas solares en Andújar

Naturgy invierte 85 millones de euros en tres nuevas planta ssolares en Andújar. Las tres nuevas plantas fotovoltaicas de Naturgy en el término municipal de ... Andújar (Jaén), -Andújar I, Andújar II y Andújar III-, con una inversión de 85 millones de euros, entrarán en funcionamiento antes del verano. Así lo han anunciado hoy directivos de Naturgy durante una visita de autoridades a las plantas jiennenses, en la que han participado diversos responsables autonómicos y municipales.

Concretamente, en la visita han participado, entre otros, el secretario general de Energía, Manuel Larrasa; el delegado territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas, Javier Calvente; y el alcalde del Ayuntamiento de Andújar, Francisco Carmona. Por parte de Naturgy, han participado, entre otros, Juan Ferrero, director de Desarrollo de Renovables España; Elisa Ferrando, responsable de Ingeniería y Construcción de Renovables España; Jesús Varela, delegado de Desarrollo de Proyectos en Andalucía; y Jorge Villagra, responsable Operación y Mantenimiento de Renovables zona Sur.

Las plantas de Andújar I, II y III, compuestas por más de 165.000 módulos, generarán una potencia pico de 100 MW y producirán anualmente 187 GWh de energía de origen renovable, una cantidad equivalente al consumo eléctrico de 53.600 viviendas, evitando asimismo la emisión de 106.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.

Las obras de las tres plantas, que se iniciaron en septiembre de 2024, han generado alrededor de 600 puestos de trabajo durante la fase de construcción, a los que se sumarán los diez puestos directos e indirectos que se mantendrán durante su operación.

La construcción de estas instalaciones ha implicado el desarrollo de diversas medidas ambientales, entre las que cabe señalar la colocación de vivares, comederos y bebederos para el refugio y cría de conejos; medidas que guardan especial relación con la mejora del hábitat para la población del lince ibérico; la plantación de setos, o la instalación de cajas nido para la nidificación de especies como cernícalos, mochuelos y lechuzas. A las que se añaden otras medidas de mejora de la biodiversidad, como la plantación de 200 árboles autóctonos dentro del municipio de Andújar, realizada por 3 entidades locales de jardinería y viveros.

Las acciones medioambientales se complementan con otras iniciativas sociales, como un proyecto de aceite solidario, que ha comprendido la recolección de la aceituna de la zona, su tratamiento y posterior donación de aceite a diversas entidades del entorno, como el Centro de acogida e inserción para transeúntes San Vicente de Paul o Casa Hogar «Andrés Cristino» de Cáritas de la localidad. Parte del beneficio se destinó al equipamiento de viviendas de la Casa hogar San Rafael que tiene en acogida a menores tutelados de la Junta de Andalucía. Por último, Naturgy viene promoviendo en la zona un programa de Sensibilización Ambiental, con actividades como un taller de etnobotánica, una ruta de observación del lince, la ruta interpretativa del embalse del Encinarejo en kayak o jornadas de reptiles y anfibios.

Según Juan Ferrero, director de Desarrollo de Renovables España, «estas tres nuevas plantas de Andújar se sumarán a las tres ya existentes en Andalucía, dos en Almería y una en Sevilla, que junto a los cinco parques eólicos instalados incrementarán la potencia renovable de Naturgy por encima de los 400 MW en Andalucía».

Generación renovable en Andalucía

Actualmente, Naturgy cuenta con tres plantas fotovoltaicas en Andalucía: Tabernas I y Tabernas II, en Almería, y Villanueva del Rey, en la provincia de Sevilla, con 50 MW de potencia cada una. A ellas se añaden cinco parques eólicos: Los Llanos, en la provincia de Málaga, con 33,4 MW; La Rabia y El Tesorillo, en la provincia de Cádiz, con 21,7 MW y 26 MW, respectivamente; El Almendro, en la provincia de Huelva, con 44 MW; y Loma del Capón, con 30,6 MW, en Granada. Todo ello suma una potencia total instalada en renovables en Andalucía de 305 MW, con capacidad para producir electricidad limpia equivalente al consumo de 172.000 hogares, cifra que ascendería a 405 MW con los tres nuevos parques de Andújar.