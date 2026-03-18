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AUTORIDADES DURANTE SU VISITA A LAS PLANTAS. NATURGY

Naturgy invierte 85 millones de euros en tres nuevas plantas solares en Andújar

ENERGÍAS RENOVABLES ·

El proyecto producirá al año 187 GWh de energía renovable que equivale al consumo de 53.600 viviendas

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Miércoles, 18 de marzo 2026, 20:02

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Naturgy invierte 85 millones de euros en tres nuevas planta ssolares en Andújar. Las tres nuevas plantas fotovoltaicas de Naturgy en el término municipal de ... Andújar (Jaén), -Andújar I, Andújar II y Andújar III-, con una inversión de 85 millones de euros, entrarán en funcionamiento antes del verano. Así lo han anunciado hoy directivos de Naturgy durante una visita de autoridades a las plantas jiennenses, en la que han participado diversos responsables autonómicos y municipales.

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