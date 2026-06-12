Nace la Escuela de Verano Ecuestre 'Anducab Junior'

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado hoy Escuela de Verano Ecuestre «Anducab Junior», una nueva actividad formativa y de ocio que se celebrará del 6 ... al 24 de julio en las instalaciones del Club Deportivo Hípico La Alamedilla, con una oferta total de 75 plazas gratuitas destinadas a menores de entre 6 y 16 años.

La iniciativa se organiza en tres turnos independientes de 25 plazas cada uno: del 6 al 10 de julio, del 13 al 17 de julio y del 20 al 24 de julio, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado que la actividad permitirá que niños y niñas «tengan contacto directo con el animal, aprendan a respetarlo, cuidarlo y convivir con él, incluso aunque no procedan de entornos vinculados al mundo ecuestre».

Carmona ha puesto en valor el carácter formativo de la escuela, centrado en valores como el respeto y cuidado de los animales, la responsabilidad, la disciplina, el contacto con la naturaleza y la convivencia entre iguales. Asimismo, ha insistido en que esta propuesta se enmarca en la identidad local vinculada al caballo de Pura Raza Española y a las tradiciones de Andújar. Además, la actividad está estrechamente ligada a Anducab, ya que el objetivo del proyecto es «que ANDUCAB no sea solo un concurso morfológico de referencia, sino que tenga continuidad y se extienda a toda la sociedad, acercando el mundo del caballo a los más jóvenes desde la infancia».

El regidor también ha señalado que esta escuela de verano supone «un paso previo hacia la futura Escuela Municipal de Equitación», y ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja para que, una vez finalicen las obras previstas en el entorno de la antigua parada de sementales, el municipio pueda contar con unas instalaciones permanentes dedicadas a la formación ecuestre durante todo el año.

El responsable del Club Deportivo Hípico La Alamedilla, Juan Antonio Lara, ha explicado que el programa combinará la iniciación y el contacto directo con el caballo con actividades adaptadas a cada edad. «Los niños aprenderán desde el primer momento a convivir con el caballo: cómo acercarse, cómo cuidarlo, cómo alimentarlo o cómo cepillarlo, siempre de forma segura y supervisada por monitores», ha señalado.

Además de la práctica ecuestre, la programación incluirá actividades complementarias como manualidades, pintura de herraduras o talleres de trenzado, fomentando también la convivencia, el trabajo en equipo y el apoyo entre los participantes.

Las inscripciones podrán formalizarse a partir del 15 de junio en el Edificio San José, en horario de 9:00 a 14:00 horas, o a través del teléfono 953 50 82 00 (extensión 1019). Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción hasta completar aforo, y cada participante solo podrá inscribirse en una semana. El transporte hasta las instalaciones no está incluido.

Francisco Carmona ha concluido que «es una oportunidad para que muchos niños descubran este verano una nueva afición y una forma diferente de aprender, convivir y disfrutar de la naturaleza a través del caballo», destacando el carácter gratuito de la actividad como elemento clave para facilitar el acceso a todas las familias.

La iniciativa se integra en la estrategia de continuidad de ANDUCAB como referente ecuestre en Andalucía, reforzando su dimensión formativa y de proyección hacia las nuevas generaciones.