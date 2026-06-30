Nace un colectivo que procura un mundo mejor

Este mes de junio que va a camino de expirar, ha asistido al florecimiento de una nueva asociación, Semillas del Cambio, que va a promover ... talleres, actividades culturales, encuentros, rutas, convivencia y proyectos que incitarán a la participación, la creatividad y el cuidado personal.

Este colectivo está presidido por Mónica Medina y se presentó en el Palacio de los Niños de Don Gome el pasado día 13 de junio, con lecturas de poemas y actuaciones musicales. Este colectivo tiene su base en las Jornadas de Bienestar bajo el título 'Andújar Natural', que desarrollan con la intención de proporcionar a las personas asistentes la posibilidad de conocer el mundo de terapias naturales para llegar al bienestar emocional y físico, así como entender la salud mental, todo para alcanzar una mejor calidad de vida de manera sostenible y saludable, proporcionándole las herramientas necesarias para ello.

Su secretaria, la terapeuta, María Gallardo, ha indicado a IDEAL que la asociación Semillas del Cambio nace con la intención de crear espacios de encuentro para promocionar el crecimiento personal y el bienestar. Para ello, ha ideado una variedad de propuestas dirigidas a niños, adultos y personas mayores. «Va a ser una asociación muy completa, con muchos proyectos encaminados a crear esa cultura de bienestar que tanta falta nos hace hoy en día en nuestra sociedad», comenta Gallardo.

Su proyecto más inminente será el desarrollo de las IV Jornadas de Bienestar, que tendrán lugar en octubre y para las que la asociación ya está trabajando de una forma denodada para su celebración. El año pasado tuvieron una vertiente más cultural y se enfocaron, principalmente, al entorno educativo.

Un libro de ayuda

El pasado sábado, este colectivo auspició la presentación de libro' El Duelo' de Carmen Gómez Cuenca, en el Palacio de los Niños de Don Gome con una concurrida presentación. La iliturgitana residente en Barcelona explicó que con esta publicación pretende ayudar a las personas a superar el trance que supone la pérdida de un familiar querido, el fin de una relación, o la caída de un negocio, «he intentado plasmar herramientas para nuestro día a día, y he querido que el libro sea muy cercano en cualquier momento de la vida». Gómez ofrece claves para superar estos traumas como el amor, la aceptación y el apoyo, entre otros valores.