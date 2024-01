Una mutua relación (I)

Andújar tiene dos referentes capitalinos: uno, obviamente, es Jaén, a la que administrativamente pertenece. Otro es Córdoba con la que la ciudad desde siempre mantiene una íntima relación. Un vínculo que se funde en historias paralelas, en una geografía común, en un río, el Guadalquivir que en la ciudad andujareña se abre al valle y que une las dos localidades de muchas maneras, incluso siendo navegable entre ambas; unas vías de comunicación que las enlazan, especialmente, ahora, la Autovía del Sur, que fuera antes el Camino Real levantado sobre parte de las antiguas calzadas romanas. Y el clima, y la gastronomía, y una cultura popular, y un léxico, y una dicción, y unos aspectos culturales y sociales, con muchos acentos comunes.

Una vinculación que es antigua y muy fuerte. Andújar y Córdoba se parecen mucho. Así se fue fraguando una singular relación anímica, anclada en el imaginario colectivo, y que no es sólo de los andujareños hacia Córdoba, sino que también conlleva su lado inverso de los cordobeses hacia Andújar, tal que así a la ciudad iliturgitana se le da el sobrenombre de 'Córdoba la chica', mientras más de un andujareño por su forma de hablar se le ha confundido con un cordobés.

Ya en tiempos romanos la afamada 'terra sigillata', cerámica producida en los Villares de Andújar (siglo I – II d. C) se distribuía a diversos puntos del imperio, especialmente en la Bética y norte de África, utilizándose el Guadalquivir, y especialmente la Vía Augusta y sus ramales que constituyó el eje principal de la red viaria en la Hispania romana y que unía Córdoba (Corduba) con Andújar (Isturgi). Muchos mitos y leyendas unen ambas poblaciones. Así la leyenda de Egilona en una de sus versiones la sitúa como hija de don Rodrigo, derrotado por los musulmanes en la batalla de Guadalete. Sintiéndose en peligro, desde Córdoba, donde se encontraba, Egilona se refugia en el alcázar de Andújar. Abdelazis, hijo del victorioso Muza es enviado en su búsqueda por orden de Tarik. Pero cuando la halla, ambos se enamoran perdidamente y viven una pletórica pasión en la ciudadela iliturgitana. En ausencia de Muza, Abdelazis es encargado del gobierno de Al-Andalus, pero él en su embeleso no va a abandonar Andújar. Abdelazis es musulmán, Egilona cristiana, dos vástagos regios a los que los humanos odios e intereses no van a permitir conjuntar sus sentires. Unos cuentan que Egilona se hizo musulmana y que había dado a luz un varón, Asim.

Otros dicen que Egilona habría continuado siendo cristiana. Abdelazis habría inquietado a los musulmanes por la posibilidad de que se hubiera convertido secretamente al cristianismo. Este hecho habría motivado que el Califa de Damasco, Suleimán decidiera acabar con él. Y así ocurrió.

Ese buen historiador, y gran amigo que es Manuel Toribio García, en su libro 'Relato de la Judería de Andújar' (2020) uniendo historia y memoria escribe de la judería de Córdoba, donde ahora reside, y la de su natal Andújar, donde apunta recuerdos de su infancia y rememora su casa familiar en la calle Juderías. Habla del paralelismo en ciertos aspectos entre ambas juderías y especialmente en su devenir, como por ejemplo los pogromos (linchamientos colectivo) que hubo en 1391 y en 1473, primero contra los judíos y luego contra los conversos, Mientras la judería cordobesa se conserva, la de Andújar, en ese destino fatalista que se los andujareños nos hemos ganado a pulso, fue pasto de la piqueta en los años setenta del pasado siglo para abrir la avenida Doce de Agosto.

La ciudad califal denominó una de sus torres-puerta con el nombre de Andújar, lo que demuestra la fuerte vinculación entre ambas ciudades. Según el Libro de diezmos de donadíos de la catedral de Córdoba, o Libro de las Tablas (1281), esta puerta se encontraba defendida por dos torres iguales unidas por un arco, estando a su lado una especie de fortaleza. Sobre la Puerta de Andújar dice el escritor y periodista Teodomiro Ramírez de Arellano (1828 -1909): «Dando comunicación con el campo, hay un portillo, conocido por la Puerta de Andújar, por ser la salida del camino a dicha ciudad, según unos, o porque cuando la conquista de Córdoba entraron por aquel punto los soldados que formaban la legión con que los auxilió Andújar.»

Hay muchos, muchos más hitos que subrayan esta mutua relación entre Córdoba y Andújar. Una enriquecedora relación de la que en el próximo artículo daremos algunas pinceladas más. Un vínculo que quizás ha provocado que en ciertos aspectos de los pagos jaeneros, Andújar esté, como menos, malentendida.