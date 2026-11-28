La ciudad andujareña dio este viernes por la noche la bienvenida a la Navidad con el encendido de su alumbrado extraordinario, una cita que congregó ... en la Plaza de la Constitución la ilusión y la expectación propias de estas fechas y que marcó el comienzo de las celebraciones navideñas en la localidad, en medio de una gran concentración popular.

El Ayuntamiento concedió el protagonismo especial a la juventud local en esta inauguración. Así, el equipo Eco-Jándula del IES Jándula fue el encargado de accionar el encendido navideño, reconociendo de esta manera la iniciativa, el talento y la capacidad de trabajo de estos jóvenes, que este año se convierten en protagonistas de la Navidad de Andújar. Estos chavales recogieron el testigo de veteranos y consolidados comerciantes y de personas mayores.

El Proyecto LINCE, desarrollado por el equipo Eco-Jándula del IES Jándula, es una iniciativa de innovación educativa con la que el centro participa en la Shell Eco-Marathon, una de las mayores competiciones internacionales de vehículos de bajo consumo energético. En ella, el alumnado diseña, construye y pilota un prototipo ultra eficiente, aplicando los conocimientos adquiridos en el aula a un desafío real de ingeniería, tecnología y sostenibilidad. En la edición de 2026, celebrada en Polonia, el equipo consiguió recorrer 510 kilómetros con un solo litro de gasolina, un resultado que lo situó entre los mejores equipos de Europa en su categoría.

Actuación de Nuria Fergó

El momento del encendido dio paso a una de las grandes citas musicales de esta jornada; el concierto de Nuria Fergó. La artista malagueña protagonizó la actuación musical de la noche, ofreciendo al público una oportunidad para disfrutar de su voz y de su repertorio en una velada especial con la que Andújar comenzó a vivir intensamente estas fiestas.

Fergó, que estuvo acompañada al piano, interpretó los temas más relevantes de sus ya 25 años exitosos de carrera musical que arrancó en el año 2001 en 'Operación Triunfo' y ofreció al público otros inéditos, que había reservado al ámbito familiar. La artista de Nerja conectó en todo momento con el numeroso público que se citó en la Plaza de la Constitución, con su simpatía y talento musical.

La jornada sirvió también para inaugurar el mercadillo navideño, que cuenta con la participación de 10 empresas que exponen y ofrecen sus artículos, con propuestas especialmente pensadas para quienes buscan regalos originales y diferentes de cara a las próximas fiestas. Se trata de una iniciativa que contribuye a dinamizar el centro de la ciudad y a ofrecer nuevas oportunidades de promoción y venta al tejido empresarial local. Con esta inauguración, el Ayuntamiento pone en marcha una amplia programación navideña que se desarrollará durante las próximas semanas, con propuestas culturales, musicales, actividades infantiles y diferentes iniciativas dirigidas a todos los públicos.

El alcalde, Francisco Carmona, indicó que la agenda está pensada para compartir estas fechas, animar las calles y plazas de la ciudad y favorecer el encuentro y la participación, al tiempo que, como reseñó el primer edil se impulsa la actividad comercial y hostelera durante una de las campañas más importantes del año.

El gran número de asistentes disfrutó de un espectáculo de juego de luces con dinamización musical que se va a repetir todos los días de la semana, con unos nueve minutos de duración, a las ocho y a las nueve de la noche y los fines de semana también a las 10. La iluminación se extiende por todos los enclaves del municipio.

Propuestas

Otro año más, tendrán protagonismo en la programación navideña las zambombas flamencas que se van a celebrar los días 4, 6, 12, 19 y 26 de diciembre por distintos puntos de la localidad. En la presente edición, se va a instalar una pista de patinaje de hielo en el patio del Palacio de los Niños de Don Gome entre los días 4 de diciembre a 7 de enero. El desfile del Heraldo Real tendrá lugar en la tarde del domingo día 3 de enero, y la cabalgata de los Reyes Magos arrancará el día 5 de enero, a las cinco y media de la tarde, desde la tarde de la Avenida Blas Infante.

El plazo para participar en el sorteo para ser Rey Mago se abre el próximo día 1 de diciembre y concluye el día 18. Podrán participar en la elección cualquier persona empadronada en Andújar mayor de 18 años y que no haya sido seleccionada en anteriores sorteos. Para el día 22 de diciembre está prevista la llegada de Papa Noel en globo a la Plaza de España, siempre y cuando las condiciones metereológicas lo permitan. Festejos ha tratado de elaborar una programación para todas las edades y público.