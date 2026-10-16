El Museo Fuentes del Olmo inicia su larga y ansiada apertura

El Museo de Arte Abstracto 'Miguel Fuentes del Olmo' empieza a ver la luz y el camino, tras verse varios años postergado por causas incomprensibles, ... tras llevar tiempo acabado.

Una pregunta que lanzó al alcalde la edil andalucista, Encarna Camacho, en el último pleno que celebró la Corporación Municipal ha enderezado el rumbo de un proyecto que había generado desazón entre el propio Fuentes del Olmo, uno de los grandes escultores andaluces contempóraneos nacidos en la ciudad y de sus familiares. Un conserje del área municipal de Cultura se encargará de tenerlo abierto, y a principios del año 2027, se baraja como su fecha para la apertura oficial.

Convenio

Paralelamente, se va a activar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Asociación de Amigos del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes del Olmo de Andújar, un colectivo cultural que trabaja en estrecha colaboración con el Consistorio para promover, conservar y difundir el patrimonio de este espacio museístico, que guarda las piezas más emblemáticas del artista iliturgitano, considerado el gran renovador de la escultura abstracta andaluza.

Este museo se va a ubicar en el interior del Teatro Principal, que guarda también piezas del insigne escultor Antonio González Orea, que ya no tiene su museo en la ciudad porque sus instalaciones del antiguo convento de Las Capuchinas, se las ha cedido el Consistorio a la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza.