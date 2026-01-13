Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Fuentes del Olmo posa con sus creciones. ANDÚJAR IDEAL

El Museo Fuentes del Olmo aspira a ser un referente de la escultura contemporánea

CULTURA ·

Valoración positiva del encuentro que mantuvieron este lunes el alcalde de Andújar y miembros de la asociación que dan nombre al museo

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 13 de enero 2026, 18:28

Comenta

La Asociación de Amigos del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes del Olmo de Andújar mantuvo el pasado lunes una reunión de trabajo centrada en ... la próxima apertura de este Museo Municipal, un proyecto cultural llamado a convertirse en un nuevo foco de atracción cultural y turística para Andújar y la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aceite de oliva que un experto de Granada pide evitar: «No es lo mismo, pero interesa que lo parezca»
  2. 2

    La nueva vida del Capricho de Monachil: de merendero a quinto Meliá de Granada
  3. 3

    Roban una taberna en Granada y se llevan mil euros en unos segundos
  4. 4 Hallan sin vida y semidesnuda a una joven de 25 años en Málaga
  5. 5 Así será el nuevo parque inundable de Granada con y sin lluvia
  6. 6 Buscan candidatos en Granada para trabajar en Zara, Pull
  7. 7 El correo que ha mandado Endesa a miles de clientes tras el robo de datos bancarios
  8. 8 Se queja porque «cobran las tapas» y la respuesta del bar se hace viral: «Vergüenza tenía que darle»
  9. 9 El delantero Gonzalo Petit se acerca al Granada CF
  10. 10 La Facultad de Ciencias del Deporte de Granada, número 1 de España y 16 del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Museo Fuentes del Olmo aspira a ser un referente de la escultura contemporánea

El Museo Fuentes del Olmo aspira a ser un referente de la escultura contemporánea