El Museo Fuentes del Olmo aspira a ser un referente de la escultura contemporánea

La Asociación de Amigos del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes del Olmo de Andújar mantuvo el pasado lunes una reunión de trabajo centrada en ... la próxima apertura de este Museo Municipal, un proyecto cultural llamado a convertirse en un nuevo foco de atracción cultural y turística para Andújar y la provincia.

En el encuentro, participaron el alcalde, Francisco Carmona, y por parte de la Asociación de Amigos del Museo, su presidente, Antonio Crespo, su vicepresidente, Francisco Fuentes, así como el escultor Miguel Fuentes del Olmo, autor y donante de las obras que conforman los fondos del museo.

Línea de trabajo

Durante la reunión, se abordaron las líneas generales del futuro convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos, que permitirá desarrollar una programación cultural estable, actividades educativas y acciones de difusión orientadas a posicionar el museo como un referente de la escultura contemporánea, con capacidad de atraer visitantes más allá del ámbito local.

La Asociación de Amigos del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes del Olmo ha valorado muy positivamente el compromiso expresado por la alcaldía de proceder a la apertura del museo a la mayor brevedad posible, y en todo caso dentro del presente año, lo que permitirá incorporar este nuevo espacio a la oferta cultural y turística de la ciudad.

El Museo Municipal de Escultura lleva el nombre de Miguel Fuentes del Olmo como reconocimiento a la donación de su obra al municipio, un legado artístico de gran valor que pasa a formar parte del patrimonio público y que refuerza la proyección cultural de Andújar en el ámbito provincial, regional y nacional.

La Asociación de Amigos del Museo ha reiterado su voluntad de colaborar activamente con el Ayuntamiento para impulsar la difusión de la obra del escultor andujareño y crear actividades culturales de calidad.