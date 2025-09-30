Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Azulejo conmemorativo de la constitución de la Junta Central Suprema de las Andalucías en los soportales del Ayuntamiento. ANDÚJAR IDEAL

El Museo de la Autonomía dedicará un espacio a Andújar

HISTORIA ·

Un tótem recordará en Sevilla el papel que tuvo Andújar en el nacimiento de la conciencia andaluza en el siglo XIX

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:14

La ciudad da un paso decisivo en la recuperación de la memoria histórica andaluza. La ciudad contará con un espacio destacado en el Museo de la Autonomía de Andalucía, en Sevilla, donde se instalará un tótem conmemorativo que recordará el papel de Andújar en el nacimiento de la conciencia andaluza en el siglo XIX.

El alcalde, Francisco Carmona, recordó que en el año 1835, durante la regencia de María Cristina, la ciudad fue sede de la Junta Central que reunió a las distintas juntas provinciales de Andalucía. En ese contexto, Andújar acogió la denominada Declaración de Andalucía, un manifiesto pionero que expresaba la voluntad de los andaluces de reconocerse como comunidad con identidad social, económica y cultural.

«Ese inicio de la autonomía que nació aquí, en Andújar, tendrá ahora un reflejo en Sevilla., porque el Museo de la Autonomía incorporará un tótem que sitúa a nuestra ciudad en el centro de la historia andaluza, reconociendo su papel como origen de la conciencia de comunidad», enfatizó el primer edil.

Acto

La inauguración del tótem tendrá lugar este jueves día 2 de octubre, en un acto en el que participarán el viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, el director del Museo de la Autonomía, representantes del tejido social y académico, así como autoridades. El alcalde ha destacado el trabajo de investigación realizado por el catedrático de Historia de la Universidad de Jaén, Miguel Ángel Chamocho, cuya labor ha sido clave para poner en valor el papel de Andújar en la historia andaluza. «Con iliturgitanos así, Andújar siempre avanza y se hace más grande y coloca a la ciudad en el lugar que le corresponde en la historia y se convierte en referente», apostilló el regidor.

