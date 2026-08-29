El museo arqueológico de Andújar será un foco cultural en el otoño

Este próximo otoño, el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor de se convertirá en un espacio de encuentro con la música, el patrimonio, la historia y la ... cultura a través de una completa programación para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Este recinto, incrustado en el emblemático e histórico Palacio de los Niños de Don Gome, va a albergar el XII Ciclo de Música Antigua, que incluye tres conciertos que acercarán a los participantes a sonidos de otras épocas. La primera cita tendrá lugar el 18 de septiembre con el grupo Entrebescant, que presentará 'El Cantar del Destierro. Ruta del Cid Campeador', una propuesta basada en la música medieval interpretada con instrumentos reconstruidos a partir de la iconografía conservada en códices, pinturas y esculturas de la época. El 25 de septiembre será el turno de Veterum Musicae, con el espectáculo 'Mujeres de las Tres Culturas', un viaje musical por las tradiciones cristiana, judía y musulmana, que sitúa a la mujer como protagonista y transmisora de la memoria cultural del Al-Ándalus.

El ciclo concluirá el día 2 de octubre con la actuación de Ensemble Andalusí de Tetuán, que presentará 'Legado Andalusí,' una propuesta inspirada en la herencia musical y poética andalusí que combina interpretación musical y elementos escénicos para acercar al público a este importante patrimonio histórico. La temática de esta edición, 'Raíces en el mundo antiguo', mostrará la evolución de la música desde sus orígenes medievales, renacentistas y barrocos. Se va a dar protagonismo a la figura de la mujer

Novedad

Como novedad, la XIII edición incorpora una programación educativa compuesta por una masterclass y conciertos didácticos dirigidos al alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Andújar y a estudiantes de Bachillerato, con el objetivo de acercar la música antigua a los más jóvenes y despertar su interés por este patrimonio cultural, este certamen se ha convertido en un referente a nivel comarcal y provincia, subrayando la buena acogida que ha cosechado desde sus inicios.

Jornadas de Patrimonio

Por otra parte, los días 17, 24 y 25 de octubre, se van a celebrar las Jornadas de Patrimonio dedicadas a la muralla de Andújar y al Patrimonio Histórico Español, donde acudirán especialistas, quienes además, participarán de las actividades divulgativas. Los ponentes explicarán le proceso de restauración de la muralla árabe y se han programado visitas guiadas al Altozano de la Marquesa y al cementerio. El día 7 de noviembre se conocerán las publicaciones y las conclusiones de estas jornadas. El día 14 de noviembre se va a desarrollar un taller de cosmética natural en el mundo antiguo para todos los públicos.