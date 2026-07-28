El mundo de los videojuegos promoverá la solidaridad en Andújar

La ciudad celebrará del 31 de julio al 2 de agosto el Torneo Benéfico de Videojuegos Andújar Joven, una iniciativa impulsada por el grupo parroquial ... San Bartolomé Apóstol, con la colaboración del área de Juventud del Ayuntamiento, que ofrecerá a los jóvenes una propuesta de ocio participativa en la que se combinarán competición, convivencia y solidaridad, ya que los participantes entregarán alimentos a Cáritas.

El evento tendrá lugar en el Palacio de los Niños de Don Gome y reunirá a jugadores de distintas edades y niveles en competiciones de EA SPORTS FC y Clash Royale. En el caso de EA SPORTS FC, el torneo contará con categorías infantiles, aficionadas y competitivas, tanto en modalidad individual (1 vs 1) como por parejas (2 vs 2). Por su parte, Clash Royale se disputará en un torneo individual de participación gratuita. La competición comenzará con una fase de grupos durante los días 31 de julio y 1 de agosto, de la que saldrán los participantes que accederán a las eliminatorias. La jornada del 2 de agosto estará dedicada a la celebración de las semifinales y finales, así como a la entrega de premios y el acto de reconocimiento a los ganadores. La inscripción en las modalidades de EA SPORTS FC tendrá un coste de cinco euros por participante, mientras que la participación en Clash Royale será gratuita. Las plazas serán limitadas y los horarios oficiales de competición se darán a conocer una vez concluido el periodo de inscripción.

Premios

El torneo contará con una amplia dotación de premios gracias a la colaboración de distintas entidades y empresas, que aportarán trofeos, medallas, premios en metálico, bonos para instalaciones deportivas y piscina, vales regalo, menús y otros obsequios para las diferentes categorías.

Desde la organización se destaca el carácter benéfico y participativo de esta iniciativa, que pretende ofrecer una alternativa de ocio saludable para la juventud de Andújar, favoreciendo la convivencia y utilizando los videojuegos como herramienta para impulsar valores de solidaridad y participación. El grupo parroquial San Bartolomé Apóstol ha agradecido la colaboración del Área de Juventud del Ayuntamiento de Andújar, así como el respaldo de las empresas y entidades colaboradoras que hacen posible la celebración de este torneo benéfico.