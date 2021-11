El PP muestra su preocupación por la falta de plantilla en la Policía Local

El PP va pedir en el pleno de este jueves que no se proceda a la demolición de 15 las viviendas que ubican justo al lado de la subestación de Endesa.

Así lo reclamó ayer en una comparecencia pública su portavoz municipal, Francisco Carmona, «componen una pequeña urbanización con su pequeña piscina». En este sentido remarcó que ha sido Endesa la que solicitado su demolición. «Estas viviendas podrían ser de utilidad para muchas familias y pediremos al Ayuntamiento que revoque la licencia de demolición y que se haga cargo de las viviendas», explicó Carmona en su comparecencia de ayer en la sede del PP.

Carmona definió ayer su oposición a otro tema que se va a debatir en el pleno, como es la adjudicación de la zona azul de los aparcamientos. «Nosotros estamos en contra de que se amplíe a la zona del Paseo de Colón», aseveró el portavoz del grupo mayoritario de la oposición, porque no quiere que se le quiten las 46 plazas de aparcamiento a los vecinos de esa zona. «La zona azul es imprescindible para el comercio de la ciudad y no puede estar en la periferia de Andújar», proclamó Carmona. Además rechazó que se cierren los aparcamientos del Parque de Colón. Tampoco desea el PP que los parquímetros estén a cuesta y riesgo de la empresa concesionaria.

Policía Local

Francisco Carmona mostró su preocupación por la manifestación de la Policía Local el pasado viernes. «Porque deja sensación de inseguridad en la ciudad», constató. En este sentido habló de los casos de vandalismo que se producen en los parques, plazas y toldos de los baristas.

El edil 'popular' le recordó al Gobierno Municipal que la manifestación la realizaron cuatro sindicatos por la falta de plantilla, «además les deben a la policía los atrasos de 2019 y 2020 y son los únicos trabajadores del Ayuntamiento que no lo han cobrado y el acuerdo servicio no está aprobado que nada tiene que ver con el acuerdo convenio», reseñó. Carmona se lamentó de que no se celebrara la festividad de la Policía Local y no se entregaran los reconocimientos .